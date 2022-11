Zayra Gutiérrez recibe un golpe durante su embarazo que la pone en peligro

Zayra Gutiérrez, de 21 años, anunció hace unas semanas por sorpresa que está esperando su primer hijo. Esta noticia dejó boquiabierto a todo el mundo por su juventud y propició que surgieran informaciones de todo tipo, especialmente relativas a su novio. Pero, por si esto ya no fuera bastante, ahora se la ha señalado como infiel.

Ha aparecido un conocido rostro de Telecinco explicando que intimó con ella cuando esta ya estaba con su pareja y padre de su futuro hijo. El supuesto amante de la hija de Guti no es otro que Roberto de la Cruz Urbano, exnovio de Andrea de La isla de las tentaciones.

Zayra Gutiérrez es acusada de desleal

La hija de Arantxa de Benito está pasándolo mal por las informaciones que han aparecido exponiendo que su novio no es tan perfecto como parece. Pero en las últimas horas también está sufriendo por otra noticia en la que se revela que supuestamente ha sido infiel a su chico.

En Socialité es donde se ha acusado a Zayra de engañar a su pareja. El encargado de hacerlo ha sido Roberto de la Cruz. Un joven este que es conocido por participar en La última tentación con la que era su chica en aquel momento.

| Instagram @laultimatentacion_es

El chico ha confesado sin tapujos que “ella estuvo conmigo en los comienzos de su relación, no te voy a mentir. Pero bueno, eso son cosas que ella tiene que solucionar con su pareja y yo no tengo nada que ver”.

De igual modo ha relatado que su relación con Zayra fue “hace un año más o menos. Muchas veces la recogía en casa y luego, por ejemplo, nos íbamos a una tetería o en el coche, citas normales”.

En este punto, Roberto ha contado que el novio de la hija de Guti “me escribió una vez poniéndose un poquito celoso. Como no va a estar celoso si su chica me estaba escribiendo y diciéndome cosas fuertes”.

Zayra Gutiérrez ve salir a la luz más detalles

La futura mamá ha podido ver y escuchar al exconcursante de La última tentación dar más detalles del idilio que mantuvieron. Así, ha explicado: “Ella me ha dicho de ir a hoteles, pero nunca he querido ir a un hotel con ella”.

Si alguien podría pensar que esta infidelidad pone en cuestión la paternidad del bebé que viene en camino, Roberto ha sido muy claro. Ha dicho: “El hijo de Zayra evidentemente no es mío, es de su actual pareja”. Eso sí, no ha podido evitar ser muy duro: “Su relación actual no me la creo para nada”.

“El chaval está siempre de fiesta, porque siempre me lo encuentro por ahí. Y no los veo nada enamorados”.

Además, el joven ha reconocido que su romance con la joven ha tenido lugar de forma intermitente durante ocho años. Ha expuesto: “Yo la conozco desde que tengo 14 o 15 años y siempre he quedado con ella como amigos. Pero, al final, surgió”.

“Luego pasó un montón de tiempo que estuvimos sin quedar, después quedamos y otra vez tuvimos un lío”.

Eso sí, también ha querido dejar de manifiesto que lo que ha revelado es la absoluta verdad. De ahí que ha afirmado: “Tengo las pruebas de todo lo que he contado y no tengo necesidad de mentir porque no me hace falta”.

Para finalizar, ha dejado claro que Zayra para él “ha sido una persona importante porque me he llevado muy bien con ella. Yo creo que siempre le he gustado, me lo ha dicho, e incluso me propuso pasar la cuarentena juntos”.