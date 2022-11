Yulen Pereira, avergonzado: un vídeo muestra qué ha pasado en el velatorio

Yulen Pereira alcanzó las mieles del éxito gracias a Anabel Pantoja, se lo debe todo a ella y por eso está siendo tan generoso. Ha aparcado sus proyectos profesionales en Madrid y se ha desplazado hasta Sevilla, ciudad que ha visto morir a Bernardo Pantoja. El hermano de la tonadillera ha fallecido y la familia está desolada, pero no todo ha sido de color de rosa.

Yulen Pereira desconoce cómo funciona el mundo del corazón, por eso tiene que tener tanto cuidado. Anabel le ha contado que su familia está muy revuelta: hay miembros que llevan tiempo sin hablar y no tiene intención de hacerlo. La influencer se ha enfrentado a Magdalena, tía de su padre, porque considera que solo quiere llamar la atención de la prensa.

| Telecinco

Yulen está avergonzado porque la tía de Bernardo ha hablado con un grupo de reporteros y ha fingido un desmayo poco creíble. Las redes sociales se han plagado de comentarios analizando el momento y lo verdaderamente importante ha quedado en un segundo plano. Mercedes Bernal, exmujer del fallecido, se ha enfrentado a ella: “Ya tienes lo que querías”, le ha dicho.

Yulen es muy discreto, no se siente atraído por la fama de su novia y en ningún momento ha pensado hablar con la prensa. Sí ha sido educado y ha dejado claro que siempre estará a su lado, la situación es delicada y quiere ayudar en todo lo posible. No tiene mucha relación con los Pantoja, pero lo único que importa es que esté arropando y dando calor a la influencer.

Pereira ha sido el último en llegar al velatorio porque tenía que resolver ciertos asuntos y por suerte no ha coincidido con Omar Sánchez. El surfista se ha acercado a visitar a su exmujer y a darle el pésame a Mercedes, a quien sigue adorando como antes. Este gesto ha sido muy aplaudido porque demuestra que Omar no guarda ningún rencor, pese a todo lo que ha pasado.

Yulen Pereira ya sabe que la policía ha intervenido

Yulen no está acostumbrado al funcionamiento del mundo rosa, así que todo lo que pasa en la familia de su novia le resulta curioso. Magdalena se ha presentado en el tanatorio y supuestamente no le han dejado pasar a ver a Bernardo. Ha sido entonces cuando ha salido a la puerta para hablar con los reporteros y armar un escándalo colosal.

| GTRES

Pereira sigue sin creer lo que ha pasado después: los Pantoja han pedido ayuda a la policía porque el citado familiar estaba armando revuelo. Anabel se ha desesperado, no tenía fuerza para nada, pero se ha acercado a ella para dejarle las cosas claras. Más tarde Magdalena se ha desmayado delante de todos para demostrar que su estado de nervios era límite.

El esgrimista estaba de viaje y no ha presenciado todo este espectáculo, pero ha sido testigo de cómo le ha afectado a su pareja. La familia está consternada porque el tanatorio se ha convertido en un producto televisivo y eso es justo lo que no querían. Bernardo llevó una vida bastante discreta y alejada de los medios, no hubiera querido que su muerte saliera en televisión.

Yulen Pereira ha estado a punto de llevarse un disgusto

Yulen ha recibido críticas porque hay quien considera que ha llegado demasiado tarde al tanatorio, pero hay una explicación. Cabe la posibilidad de que estuviera haciendo tiempo para no coincidir con Omar Sánchez. No mantienen mala relación, aunque están lejos de ser amigos y entre ellos hay cierta tensión.

Pereira ha dado una lección a sus detractores porque su comportamiento ha sido excelente. Ha atendido a los periodistas sin desvelar ningún dato comprometido. Está dónde tiene que estar: al lado de Anabel, la gran afectada de todo lo que ha ocurrido.