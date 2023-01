Xisca Perelló confirma sin querer el secreto a voces de Rafa Nadal

Xisca Perelló ha acaparado todas las miradas en el Open de Australia por una razón de peso. Y es que la mallorquina, junto a su hijo, no dudó en acompañar a su marido, Rafa Nadal, en ese momento tan importante en su carrera. Todo prometía que iba a ser un gran día para el tenista, mas no fue así.

Desde luego, nadie se podía llegar a imaginar lo que le iba a suceder allí al deportista. Ni mucho menos que el asunto en cuestión resultara ser tan grave. Sin embargo, un gesto que hizo la misma Xisca Perelló acabó por delatarla.

Y es que, la de Manacor, simplemente sin decir nada, ya dejó entrever que algo no iba bien...

Xisca Perelló, destrozada por la lesión de Nadal

En esa ocasión, Xisca Perelló quiso viajar hasta Australia junto al pequeño Rafa para estar al lado del tenista. Bien se sabe que la mujer del deportista, dentro de lo posible, suele asistir a los partidos de su pareja. La mallorquina, tan discreta como siempre, acostumbra a ocupar un alejado puesto en la grada, ideal para intentar pasar lo más desapercibida posible de todos.

Que a la de Manacor no le guste llamar la atención de los medios es un hecho, pero, ¿cómo podía faltar a esta cita tan especial para el mallorquín? Y es que el marido de Xisca Perelló tenía todas las ganas de triunfar en el Open de Australia.

Bien se sabe que se había estado preparando durante mucho tiempo para este gran día, de manera que estaba deseando enfrentarse a Mackenzie McDonald. El partido iba bien, no obstante, en un abrir y cerrar de ojos, todo se torció.

El mismo Nadal empezó a quejarse de un fuerte dolor localizado en la pierna. Y, aunque en un principio todo parecía apuntar que no era grave, lo cierto es que, por la reacción que tuvo Xisca Perelló ante el padecimiento de su marido, se acabó confirmando el peor de los presagios.

La lesión que tuvo el mallorquín, la cual le obligó a parar en el segundo set, era seria. Asimismo lo confirmó Xisca Perelló por el gesto que tuvo. Y es que la mujer del tenista no pudo contener las lágrimas al ver en directo el pequeño accidente que sufrió el deportista.

Llena de lágrimas, en ese estado se encontraba Xisca Perelló al presenciar que su pareja necesitaba asistencia médica urgentemente. De hecho, se encontraba tan desconsolada que incluso su cuñada, Maribel Nadal, tuvo que reconfortarla.

Rafa Nadal, de nuevo lesionado

Lo cierto es que 2023 no ha empezado de la mejor manera para el marido de Xisca Perelló. El tenista, tras haber sufrido esta lesión, quiso pronunciarse sobre su accidente vía redes sociales.

"No puedo decir que no estoy mentalmente destrozado porque estaría mintiendo", fueron las palabras del marido de Xisca Perelló, nada más salir del partido. "He realizado pruebas médicas tras la derrota en el día de ayer".

"La resonancia magnética muestra una lesión grado 2 en el Psoas Iliaco de su pierna izquierda. Ahora toca reposo deportivo y fisioterapia antiinflamatoria. Tiempo normal de recuperación 6 a 8 semanas", zanjaba el deportista.

De manera que el marido de Xisca Perelló tendrá que aplazar todos sus compromisos profesionales hasta nuevo aviso. ¿Esta lesión supondrá el fin de la carrera de Nadal, o únicamente se tratará de un simple contratiempo? ¡Solo el tiempo lo dirá!

