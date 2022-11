Vuelve Tony Anikpe, exmarido de Raquel Mosquera, y destapa la verdad más dura

Tony Anikpe ha regresado a nuestras vidas después de años alejado del foco mediático. Y es que, tras la última entrevista de Raquel Mosquera, su nombre ha sonado con más fuerza que nunca.

El pasado sábado, 12 de noviembre, la peluquera se sentó en el plató del Deluxe con la única intención de responder a todas las acusaciones que Rociíto ha vertido sobre ella en varios de los capítulos de su última serie documental, En el nombre de Rocío.

Pero, tal y como se esperaba, la visita de la exmujer de Tony Anikpe no estuvo exenta de polémica. Y es que, además de vetar a varios de los colaboradores del formato, quedaron al descubierto algunas de las mentiras que, supuestamente, la exsuperviviente ha estado contando durante todo este tiempo.

"Tienes un morro que te lo pisas. Se te ha pillado con el carrito del helado. Nos estamos dando cuenta de cómo nos has engañado durante años", le recriminó Jorge Javier aquella noche. "Has quedado como una indocumentada que está aliada con 'el ser'".

Aunque, sin duda, la polémica que más se trató aquella noche fue la relacionada con los posibles problemas de alcohol que sufrió Pedro Carrasco en vida.

Aquella noche, Raquel Mosquera aseguró que el día que el boxeador salió haciendo eses de casa de su hija, no había bebido ni una gota de alcohol "porque no le ofrecieron ni un vaso de agua". Mientras tanto, Rocío aseguró que "sí bebió" y que fue la ex de Tony Anikpe la que se encargaba "de servírselo".

Y ha sido, precisamente, este tema el que ha traído el nombre del nigeriano de regreso a nuestras vidas. Y es que, Vázquez no ha querido dejar pasar la ocasión para destapar, con la ayuda de la hemeroteca, una de las verdades más duras de la colaboradora de televisión.

Tony Anikpe recuerda su pasado junto a Raquel Mosquera

Tony Anikpe se ha convertido una vez más en el centro de todas las miradas tras la última entrevista de Raquel Mosquera. Este jueves, 17 de noviembre, Jorge Javier Vázquez ha recordado en Sálvame la noche en la que Pedro Carrasco mantuvo una fuerte discusión con su hija.

Y es que, el presentador cree que "si Rocío dice que su padre salía haciendo eses era por algo". "Evidentemente, ella vio lo que sucedía. Esa noche, lo que bebe Pedro no es agua porque no había bebido agua, directamente. No paraban de echarle alcohol… Agua con misterio. Y fue Rocío la que dijo 'hasta aquí'".

El de Badalona considera que no debe ser nada fácil para Rocío "reconocer que su padre salía, según contó después Raquel Mosquera, haciendo eses por la carretera".

Fue entonces cuando el nombre Tony Anikpe salió a relucir y el periodista comenzó a recordar momentos del pasado de la peluquera que había pasado por alto hasta ahora.

"Ahora recordando… La memoria de la televisión es muy efímera. Pero cuando aparece Tony Anikpe en la vida de Raquel Mosquera, la de programas que se hacen hablando de la vida que llevaba Raquel con Tony Anikpe".

Después de lamentar su mala memoria, el comunicador anunció que, gracias a la hemeroteca, "vamos a ver los pollos que se han montado en los platós de televisión con Raquel Mosquera, los reportajes con Tony Anikpe y el tipo de vida que llevaban".

Para finalizar, Jorge le quiso recordar a la televisiva que no se puede "romantizar" un problema tan grave como el alcoholismo. "Ahora no podemos vender la falsa imagen de 'se tomaba una copita'. El alcohol es una droga, hay que dejarlo bien claro".

"No hay que ponernos románticos con ese tipo de situaciones. Evidentemente, cada uno es dueño de su propio destino, por supuesto".