La viuda de Carlos Marín, de ‘Il Divo’, hace un anuncio: ‘Nunca volveré’

Carlos Marín dejaba a sus seguidores helados cuando se iba de este mundo el 19 de diciembre de 2021, a los 53 años. Después del repentino adiós del componente de Il Divo, las espadas están en todo lo alto entre su exmujer, y la madre y la hermana del cantante.

Lo cierto es que ha surgido esta insólita guerra a cuenta del piso que le dejó el excantante de Il Divo a Geraldine Larrosa. La familia del artista tiene claro que esta debe pagar la hipoteca de esa vivienda.

Eso sí, la mujer más querida por Carlos Marín afirma que “existe un seguro que se hace cargo de toda la hipoteca”.

Hace unos días, Geraldine Larrosa ofrecía unas declaraciones a los compañeros del diario La Razón en la que desveló el problema que tiene actualmente. Un cisma que no le deja llevar el duelo de la muerte del cantante con la paz y tranquilidad que se requiere.

La viuda de Carlos Marín pone el grito en el cielo: “Nunca volveré”

Geraldine sigue apenada porque el golpe del que fuera su marido fue un severo mazazo que le está costando mucho olvidar.

“Hace un año de su muerte y todavía estoy viviendo el duelo por su prematuro adiós. Tengo una tristeza muy grande porque fue el hombre más importante de mi vida, mi gran amor”, desliza en las páginas de La Razón.

Además, Larrosa lamenta que “es muy duro pensar que nunca volveré a verle. Pero todo lo que está ocurriendo con su madre y su hermana no me deja llevar mi duelo con tranquilidad”, denuncia sin cortarse un pelo.

Lo cierto es que “ese enfrentamiento, sobre todo con la hermana, que tiene a su madre envenenada contra mí, no tiene razón de ser. Hay un testamento en el que queda muy claro que el piso es mío”, recalca la que fuera la mujer de Carlos Marín.

El problema de la hipoteca que no deja dormir a la viuda de Carlos Marín

Y es que no se cansa de repetir que “existe un seguro que se ocupa de eso. Carlos me dijo que el piso era para mí y que no me lo podía quitar nadie”, insiste.

Geraldine ha sido preguntada si podrían llegar a un acuerdo para que se echen por tierra las hostilidades entre ellas. Pero de momento, parece difícil que se pongan de acuerdo en este tema tan controvertido.

“Eso sería lo lógico, pero la hermana me echó de la empresa que habíamos creado Carlos y yo nada más morir su hermano. Estaba contratada con un sueldo fijo al mes. Esa mujer siempre tuvo envidia desde pequeña de los logros de Carlos y nuestra vida en común”, recalca.

“Me ha dicho que nos quiere ver viviendo debajo de un puente”

Por si fuera poco, las malas palabras que ha tenido que escuchar por parte de la familiar de Carlos Marín provoca que hable así de ella. “Figúrese, ha llegado a decirme que nos quiere ver a mi hija y a mí viviendo debajo de un puente. Es vergonzoso”, ha sentenciado.

“Yo intento hacer mi vida sin insultar ni molestar a nadie, lo de esa señora es humillar por humillar. El tema está en manos de los abogados. Y les recuerdo a la madre y a la hermana que hay un seguro que cubre todas las deudas de Carlos, incluido lo que queda de hipoteca”.

“Entonces, ¿por qué se empeñan en decir que debo pagarla yo? No lo comprendo”. Así ha concluido una entrevista que, sin duda, ha sido impactante para los miles de seguidores que tenía Carlos por todo el mundo.