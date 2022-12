El vídeo de Isabel Preysler que muestra cómo trataba realmente a Vargas Llosa

La ruptura de Isabel Preysler y Vargas Llosa continúa acaparando titulares. Son muchas las especulaciones que se han planteado sobre la mesa acerca de la separación menos esperada de este 2022.

Ahora, un vídeo que circula por las redes sociales arroja un poco de luz sobre la relación de la pareja. En especial de cómo trataba Isabel Preysler al ganador del Premio Nobel de Literatura.

Un vídeo donde se puede ver cómo era esa hermética relación de la que tanto se ha publicado y que ha llegado a su fin. La socialité siempre ha intentado salvaguardar su relación al máximo, pero estas imágenes muestran cómo se llevaban en la intimidad.

Y lo cierto es que, en ese vídeo se puede ver el gran cariño y admiración que Isabel sentía por el escritor. Fue durante una escapada romántica a Indonesia, al principio de su relación. Un viaje que inspiró al escritor a terminar su último libro publicado.

El vídeo donde se ve la relación de la pareja

La pareja ha sido una de las más mediáticas de los últimos tiempos. Y aunque ellos siempre han intentado ser muy discretos, el interés que han suscitado al público siempre ha predominado. Ocho años de relación que finalmente llegan a su final, según ha revelado la propia Isabel por "celos infundados".

| EuropaPress

Algo que la madre de Tamara Falcó no estaba dispuesta a volver a consentir. Según trascendió a la prensa, "no era la primera vez que ocurría".

Por este mismo motivo, Vargas Llosa ya abandonó una vez la casa de Isabel y se instaló en su piso de Madrid.

Pero todo apunta a que esta vez es la definitiva, ya no hay marcha atrás y la decisión es firme. Isabel no piensa consentir más escenas de celos injustificados. Siempre se ha especulado mucho sobre cómo era realmente esa relación, ya que ser dos personajes de ese calibre y estar en el foco mediático de esta manera no es fácil.

Lo cierto es que, la pareja habrá tenido sus más y sus menos, pero según un vídeo, que ahora circula por las redes sociales, demuestra cómo era esa relación de verdad. Un romántico reportaje del paparrazi Diego Arrabal demuestra cómo era Isabel Preysler en su relación con Mario Vargas Llosa.

En él se ve cómo la pareja disfrutó de un romántico viaje a Indonesia donde Isabel fue una de las musas que inspiró al escritor a seguir escribiendo. Este vídeo pertenece a un reportaje que más tarde se publicó en ¡Hola! y que es del principio de su relación.

A Vargas Llosas no le interesaba el mundo de Isabel

Ahora, una infinidad de detalles sobre cómo era la relación están comenzando a salir. Y es que, la pareja no era tan compatible como nos hacían ver. Para Vargas Llosa no era plato de buen gusto hacer frente al mundo mediático en el que se había sumergido.

| GTRES

El entorno más cercano a él ha hablado y han asegurado que ese fue uno de los principales motivos por lo que eran totalmente incompatibles.

Vargas Llosa lleva décadas fraguando su fama como referente literario, pero tras conocer a Isabel, su nombre comenzó a relacionarse con la farándula y el corazón. Algo que marcó la relación, y que el escritor no estaba dispuesto a permitir. Esto fue en detrimento de la pareja cada vez más hasta que, finalmente, la dinamitó por completo.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp