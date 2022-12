El vídeo de Ana María Aldón ve la luz y deja mudo a Ortega Cano

Ana María Aldón se está tomando muy en serio su participación en el Mediafest Night Fever. Y su última actuación no ha dejado indiferente a nadie. La diseñadora de moda ha hecho una auténtica declaración de intenciones con su interpretación del clásico Resistiré del dúo dinámico, que habrá dejado sin palabras a Ortega Cano.

Ana María Aldón ha pasado unas semanas muy complicadas, donde llegó a mostrarse visiblemente rota en sus últimas apariciones públicas.

Sin embargo, la exmujer de Ortega Cano parece haber encontrado las fuerzas para seguir adelante y lo está demostrando. La diseñadora sabe que ya no hay tiempo para permanecer callada, y mucho menos para dejar que hablen por ella.

Ana María Aldón, más fuerte que nunca

Su pasada actuación de la canción Resistiré en el Mediafest Night Fever no ha dejado indiferente a nadie. La colaboradora de televisión se atrevió con uno de los temas más complicados de la noche y dejó al público sin palabras. Su actuación estuvo llena de emoción, valentía y entereza.

Ella misma confesó que la letra de la canción se ajustaba perfectamente al duro momento personal que estaba atravesando con la separación:

"Me dicen que soy fría, pero quizás es porque me volví de hierro para endurecer la piel. La letra es mi vida. Me sale mucha rabia. Me duele el pasado porque no ha cicatrizado, pero voy a poner de mi parte”, confesaba.

"Hay mucho pasado y me duele el pasado. No está cicatrizado, pero voy a poner todo de mi parte para que sí cicatrice. No se puede vivir de esta manera", aseveraba antes de actuar.

Todo el público ovacionó la valiente actuación de Ana María. El jurado estaba de acuerdo en que fue una de las mejores actuaciones de la diseñadora en toda la edición: “Ha sido impresionante. Nosotras no tenemos pasado, olvídalo y enhorabuena”, respondía Cristina Rodríguez.

En la actuación de la semana anterior, Ana María no pudo disimular el mal rato que estaba viviendo, llegando incluso a emocionarse en pleno directo. Para la colaboradora es muy importante mantenerse con fuerza, sobre todo ahora que la familia de su exmarido la tiene en el punto de mira.

El vídeo de su pletórica actuación se encuentra en las redes, donde acumula un sinfín de interacciones de los usuarios.

Ana María Aldón afronta su nueva etapa liberada

Antes de su actuación, Ana María confesó que estaba en un momento de cambios, de ruptura. La diseñadora tiene muy claro los pasos que piensa tomar y sabe lo que realmente busca:

"No hace falta estar sola para sentirte sola, pero ahora viene una etapa dura, pero resistiré", confesaba Ana María.

La ex de Ortega Cano sabe cuáles son sus prioridades ahora mismo, entre ellas, está su nueva casa que acaba de comprar.

"Ahora mismo no estoy en situación de poder salir. Estoy ilusionada con otra cosa que es mi casa. A mí por ejemplo ahora no me apetece ir a una discoteca, tampoco a una plaza de toros", confesaba a Jorge Javier.

Parece que la nueva postura de Ana María no estaría gustando mucho a Ortega Cano. Fue el pasado domingo cuando la diseñadora aseguraba que había tenido un encontronazo con Ortega y había sido bastante "desagradable".

A la colaboradora no le estaría gustando nada las opiniones de la familia de Ortega, por lo que mandó un mensaje muy contundente:

“Me duele más lo que no se ve que lo que se sabe. Han tenido suerte conmigo. Por ser yo como soy y por seguir en la línea que voy a seguir. Deberían ser felices y estar muy tranquilos porque yo ya no voy a estar", sentenció.

