El vídeo de Alba Carrillo seduciendo a un hombre casado: 'A cuatro patas'

Alba Carrillo ha acaparado la atención de todos los medios tras confirmar que vivió una alocada noche al lado de Jorge Pérez. Él está casado y debería haber puesto límites, pero no lo hizo y ahora se arrepiente de haberle faltado el respeto a su mujer. Está claro que Carrillo no tiene nada que ver en este asunto, ella es una mujer libre y podía actuar según sus intereses.

Alba Carrillo está muy dolida con sus compañeros de Unicorn, una productora que para ella era “una gran familia”. Le han grabado en actitud demasiado cariñosa con Jorge y ahora debe dar demasiadas explicaciones, pero ella no se esconde. El problema es que están saliendo testigos que quieren dejarla en mal lugar, por ejemplo la camarera que ha hablado con Sálvame.

| Mediaset

Alba se ha quedado de piedra al escuchar a Lorena, una trabajadora que dice haber sido testigo de un momento muy comprometido. Esta fuente asegura que la modelo intentó seducir a Jorge Pérez de una forma poco discreta: subiéndose a un sillón. “Estaba a cuatro patas en un sofá y Jorge le daba una especie de empujón diciéndole que se cortase”.

Alba cuenta con el apoyo de colaboradores importantes como Belén Esteban, quien ha condenado las palabras de Lorena. “A mí eso me parece horroroso y si hubiese sido verdad te habría salido grabado”, opina la princesa de pueblo. La camarera asegura que existen muchas imágenes que todavía no se han visto y que es posible que ese momento también esté recogido.

Carrillo está tranquila porque sabe que no ha hecho nada malo, pero es cierto que no quiere buscarle ningún problema a su amigo. La testigo de Sálvame ha corregido sus palabras porque se han dado cuenta de que eran bastante ofensivas. “Bueno, pues estaba en cuadrupedia, como si estuviese en pilates, que no quiero que se me malinterprete y pido disculpas”.

Alba Carrillo tiene razones para estar dolida

Alba piensa que ha cometido un fallo porque su actitud ha terminado perjudicando a uno de sus amigos. Pero tiene las cosas claras y sabe que la noticia se está haciendo más grande porque se está alimentando de mentiras. Uno de los tertulianos que ha aprovechado para engordar la polémica ha sido José Antonio Avilés.

| Gtres

Carrillo ha amenazado con demandar al cordobés, quien le acusa de haber pasado varias tardes en hoteles con Jorge Pérez. La modelo lo niega en rotundo y son muchos los que le dan la razón: nunca se han visto fuera de cámaras. La presentadora María Patiño también a afeado el comentario de Lorena, la camarera que afirma la existencia de los vídeos prohibidos.

La testigo insiste en que solamente está contando lo que vio y promete que Carrillo se puso en la mencionada postura. Sin embargo, no quiere ofender a nadie ni propiciar que la prensa empiece a buscar el vídeo prohibido, por eso ha pedido perdón. “Para nada era algo despectivo, si queréis dijo que apoyaba sus manos delanteras y sus piernas en un sofá”.

Alba Carrillo se ha ganado el respeto del público

Alba es un rostro bastante polémico, pero en este caso ha habido unanimidad: todos apoyan su postura. La persona que debería haber pisado el freno es Jorge, que está casado y tiene cuatro hijos, ella no hizo absolutamente nada. Ahora amenaza con emprender acciones legales contra todos aquellos que inventen o engorden esta situación tan delicada.

Carrillo tiene el apoyo de Belén Esteban, quien ha desmentido a Lorena, a pesar de que es su programa el que le ha dado voz. “Si todo eso hubiese pasado lo habrían grabado”, insiste muy enfadada sin impedir que la camarera complete su relato. “Jorge le llamaba la atención en plan cariñoso, como cuidándole para que no se cayese, que al final es lo que pasó”.

En Sálvame siguen defendiendo que “hay más imágenes” e insinúan que podrían salir a la luz. De momento el vídeo que cita Lorena no ha salido, así que algunos dudan de su existencia.