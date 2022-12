Víctor Janeiro cuenta el secreto de sus hermanos: 'Me hacían llorar'

Víctor Janeiro continúa su andadura en el reality de TelecincoPesadilla en el Paraíso. Un programa en el que no está dando juego y en el que apenas se le ve, lo que ha provocado el enfado de su mujer, Beatriz Trapote. Pero en la última gala ha conseguido convertirse en protagonista porque ha desvelado cómo era y es la relación con sus hermanos.

El torero ha confesado sin tapujos el amor que se profesan y lo unidos que están.

Víctor Janeiro se sincera sobre sus hermanos en Pesadilla en el Paraíso

El gaditano si por algo se ha caracterizado en el concurso es porque se ha llevado bien con todos los compañeros y nunca ha discutido. Y precisamente por esa cordialidad existente con ellos no ha dudado en hablarles de su vida más personal. En concreto, les ha contado la relación que tiene con sus hermanos.

Tanto es así que ha dicho: “Ellos cuentan conmigo para todo”. A lo que ha añadido de forma irónica: “No me tienen que estar echando nada de menos”.

A continuación, ha afirmado: “El torero lo que quiere es que todo el día esté con él, que le ayude con el ganado. Es que no sabe hacer nada sin mí. El mayor está todo el día volando y es llegar a Madrid y al primero al que llama es a mí y mi hermana igual, yo soy como su intocable”.

| Mediaset

“Voy, la veo, me voy y me dice '¿A dónde vas? Quédate'”.

Víctor en este punto no ha dudado en admitir que este amor que estos familiares le profesan es así desde que eran pequeños. Ha relatado: “Ellos se peleaban por dormir conmigo. Me hacían hasta llorar, porque no quería y me tenía que acostar todas las noches con uno”.

“Querían dormir conmigo abrazados, como era yo el pequeño. Siempre han querido contar conmigo para todo y siempre están llamándome”.

Víctor Janeiro provoca reacciones tras su confesión

El diestro ha conseguido con sus palabras emocionar a quienes estaban en plató, como ha sido el caso de Manuel, su compañero hasta hace unos días. Joven que ha afirmado: “Me he llevado con él una grata sorpresa y para mí es una persona increíble. Es un tío que respeta a los demás y se hace respetar”.

“Yo, sinceramente, creo que me llevo un amigo de la granja y es él. Siempre tiene a sus tres niños y a su mujer en la boca”.

| MEDIASET

Como no podía ser de otra manera, la mujer de Víctor también ha querido opinar sobre el vídeo de su chico. Al respecto ha manifestado: “Creo que ha quedado claro lo entrañable que es. Me encantaría que estuviera aquí porque siempre está para escucharte, para solucionar problemas, para sus hermanos, para su madre... siempre”.

| Telecinco

En este punto, Nagore ha intervenido para decir: “En la granja no ha solucionado problemas. Han existido situaciones donde podía haber actuado y no lo ha hecho”. Comentario que ha provocado el enfado de Beatriz, que ha espetado: “Para decir tonterías, mejor cállate”.

“Este es mi momento y el momento de mi marido, estamos hablando de lo entrañable que es con el equipo. Él ayuda a la gente y escucha a todo el mundo. Si no te gusta, cambia de canal, cariño”.

Y Manuel ha vuelto a tomar la palabra para 'sacar la cara' por Janeiro: “Él ha escuchado cosas de unos y de otros. Pero no se ha metido en medio porque no le ha hecho falta”. A lo que Trapote ha apuntillado: “Es que a él no le hacen falta carpetas para brillar ni necesita controversia con nadie”.