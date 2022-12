Vicky Martín Berrocal, pillada con un famoso: 'Eso te ha gustado'

Vicky Martín Berrocal es una de las 'solteras de oro' de nuestro país tras romper su relación a comienzos de año con Joao Viegas Soares. Desde entonces no se le ha conocido pareja, a pesar de que ha dejado claro que está abierta al amor. Por este motivo, la prensa no deja de seguirla y de interesarse por ella, que ahora ha sido vista con una persona muy conocida.

En concreto, ha estado con el futbolista del Betis Joaquín Sánchez. Eso sí, no hay nada entre ellos. Han estado juntos grabando el programa de él en Antena 3 en el que ella ha sido entrevistada.

Vicky Martín Berrocal, 'cazada' junto al andaluz

La madre de Alba Díaz trabaja como diseñadora y este motivo es el que ha llevado al deportista bético a querer entrevistarla. En su espacio, Joaquín, el novato, opta siempre por aprender una profesión de cara al momento en el que cuelgue las botas. Y una labor que se ha planteado es la de modista, por lo que se ha puesto en manos de Vicky.

| GTRES

Martín Berrocal ha sido así la última entrevistada por él en su programa y lo cierto es que ambos se lo han pasado en grande. Lo han hecho desde que el deportista ha llegado al estudio y ha dicho: “Para yo ser un buen diseñador tengo que conocer los tejidos”. A lo que ella ha respondido: “Tienes que conocerlo todo”.

En este punto ha añadido el bético: “Y el cuerpo de la mujer”. Un comentario ante el que la sevillana ha expuesto: “Eso te ha gustado eh”. Palabras que han provocado las risas de ambos.

Risas que también han llegado cuando la diseñadora le ha dicho al futbolista que tenía que prepararle un vestido a su mujer, Susana Saborido. Un reto que lo ha asustado porque, según ha contado, “es tela de delicada”.

Pero ha asumido la prueba, ante la que su esposa, que es amiga y compañera de Vicky en el espacio El show de Bertín de Canal Sur, se ha quedado perpleja. Tanto es así que ha dicho: “Miedo me da la que me puede liar”.

Vicky Martín Berrocal, centrada en su faceta profesional

La exmujer de Manuel Díaz desde que rompió su última relación, aunque no descarta volver a enamorarse, está centrada al máximo en su faceta profesional. Continúa realizando sus diseños y lanzando al mercado sus colecciones, que son un verdadero éxito. De ahí que incluso haya rostros muy conocidos que sueñen con los mismos.

Un ejemplo es que en el programa de Joaquín ha confesado que “Rosalía me contó que tenía fotos mías en su cuarto. Y es que soñaba algún día vestir algún traje mío”.

De igual modo, cada vez está potenciando más sus redes sociales, donde cuenta con más de un millón de seguidores. Lo hace porque le ayudan a desvelar sus propuestas de moda y porque la han convertido en toda una influencer. Y es que no solo comparte sus estilismos, sino también sus trucos de belleza e incluso sus reflexiones.

| Instagram (@vickymartinberrocal)

Un ejemplo es que recientemente compartió un vídeo de sí misma donde hablaba de los prejuicios y de las presiones sociales en materia estética. Exactamente dijo: “Dejemos de juzgar el cuerpo de los demás, cada uno tiene el cuerpo que tiene y no debemos criticar. Tenemos que querernos tal y como somos”.

“Cambiemos el relato del sobrepeso y la obesidad desde el respeto y la empatía. Si no estáis en vuestro peso saludable, no dudéis en pedir ayuda y acudir al médico. A mí me ayudó mucho”.