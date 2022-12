Verónica Forqué no creería qué ha pasado después de su triste muerte

Verónica Forqué hace hoy justo un año que se quitó la vida. Su muerte causó una gran conmoción en el país tanto por el cariño que se le profesaba como por las circunstancias que rodearon aquella. Y entre estas el problema de salud mental que sufría y que se había hecho palpable en su paso por MasterChef Celebrity.

En ese momento, fueron muchas las voces críticas contra el concurso, porque se había bromeado con su comportamiento y por la presión a la que la habían sometido. Una presión que la había llevado a abandonar el programa tras reconocer que no podía más. Esto trajo consigo que se hablara mucho de que había que tomar medidas en televisión para que algo así no sucediera más.

Se habló de que no todo podía estar permitido por el 'espectáculo televisivo' y que, por tanto, había que cambiar las cosas. Sin embargo, en este trágico aniversario, nos damos cuenta de que parecen seguir igual a tenor de lo que ahora ha pasado.

Verónica Forqué consiguió cuestionar la situación y provocar la reflexión

La actriz de Kika se convirtió en una de las estrellas de su edición de MasterChef Celebrity. Lo hizo tanto por su sentido del humor como también por salidas de tono que nadie entendía y que generaron muchas bromas. Poco a poco, se fue apagando en el programa y llegó un momento en el que tomó la decisión de marcharse.

Lo hizo en el propio plató diciendo: “Estoy regular, necesito descansar, en la última prueba me agoté y no hay más. Yo no soy de tirar la toalla, pero esta vez hay que ser humilde y reconocer que no puedo más. Mi cuerpo y el universo me están diciendo que tengo que parar”.

Justo días después de que los espectadores del programa se toparan con esta inesperada marcha, Verónica falleció. Su muerte trajo consigo una gran estupefacción, pero también que aparecieran muchas voces atacando al programa. Lo hicieron por considerar que se la había llevado al extremo y que habían hecho espectáculo con su salud mental.

A esta ola de ataques al formato, se añadieron una auditoría al formato e incluso el establecimiento de la necesidad de hacer cambios en televisión. Sí, de que no se podía 'jugar' con las personas que aparecían en ella por el simple hecho de dar espectáculo.

Verónica Forqué nos vuelve a la mente tras lo sucedido

No obstante, parece que ninguno de los propósitos que se establecieron tras la muerte de Verónica se ha cumplido, el citado medio sigue estando rodeado de morbo y de controversias. Y también MasterChef Celebrity, que ha vivido un nuevo escándalo con la participación de Patricia Conde.

Todo sucedió en la prueba para elegir al segundo duelista. En ella, la concursante se dedicó a todo menos a cocinar dejando perplejos a compañeros, jurado y público.

Tras lo sucedido y el revuelo generado en redes, ella decidió zanjar la situación realizando acusaciones al formato. Lo hizo diciendo: “Que contratéis a algún psicólogo para que nos explique el porqué de las cosas”.

“En plan: 'No estás loco, te han apagado el horno', por ejemplo”, sin olvidar que llegó a insinuar que tenían que soportar gritos. Es más, negó que su comportamiento en la última entrega fuera porque tomó drogas al tiempo que acusó a dos compañeros de sí consumirlas.

Estas declaraciones las realizó en redes mediante un mensaje que ha modificado varias veces, quizás por el burofax que recibió de la productora. Esta, Shine Iberia, le advertía que se retractaba o iba a poner en marcha medidas legales contra ella.

Lo sucedido con Verónica Forqué no ha cambiado nada

Sea como sea, la polémica ya está servida y se ha vuelto a cuestionar cómo se actúa con los participantes de MasterChef, recordando lo sucedido a Verónica Forqué.

Conde es cierto que ahora mantiene un mensaje en redes únicamente de agradecimiento al formato, pero la duda ya está sembrada. Y más cuando se han recordado declaraciones de otros exparticipantes, como Xuso Jones, que indican que se les hace trampas en pro del espectáculo. Trampas que los acaban desquiciando en muchos casos.

Parece que las cosas, un año después de su triste pérdida, no han cambiado, el concurso de cocina vuelve a estar en el punto de mira. Es cierto que recientemente Fórmula TV ha publicado que el comportamiento de Patricia se debió a que hizo trampas y la pillaron. Pero fuera o no lo que provocó su actuación, ¿qué hay de verdad en sus palabras sobre cómo funciona el programa? ¿Sigue valiendo todo por el espectáculo?

