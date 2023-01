Verónica Dulanto no aguanta más y decide contar lo de sus hijas

Verónica Dulanto ya se ha cansado de disimular y ha decidido contar públicamente el nuevo hábito que ha tenido que adoptar para hacer felices a sus dos hijas. Y es que todo apunta a que su infancia ha sido completamente diferente a la de sus pequeñas.

A pesar de llevar años vinculada a Mediaset España, no ha sido hasta su salto a Telecinco cuando esta conocida periodista ha ganado más relevancia dentro de este grupo audiovisual.

Durante toda su trayectoria dentro de esta empresa de Fuencarral, se ha vinculado a Verónica Dulanto en varios programas de Cuatro.

Pero con la salida de varios de sus compañeros, la comunicadora ha conseguido posicionarse como uno de los rostros más reconocidos de Unicorn Content.

A día de hoy, Verónica Dulanto se ha convertido en una de las presentadoras oficiales de Ya es mediodía. Además, ha tenido la oportunidad de conducir las galas de Nochebuena y Nochevieja junto a Jesús Vázquez.

Y a pesar de que ha llenado los hogares de España de mucha música y de espíritu navideño, lo cierto es que estos días no son precisamente sus favoritos del año.

Durante su última entrevista para la revista Semana, Verónica Dulanto ha confesado los motivos por los que su familia jamás ha celebrado la Navidad y, además, ha explicado por qué desde que llegaron sus hijas esta situación ha cambiado por completo.

Verónica Dulanto no ha tenido una infancia fácil

Verónica Dulanto se ha abierto en canal y le ha confesado a esta conocida cabecera del corazón uno de los episodios más duros de su vida. Y es que, según ella misma ha desvelado, con tan solo 6 años su vida cambió para siempre.

Durante esta emotiva charla, la periodista no ha tenido ningún problema en compartir con todos los lectores cómo la muerte de su padre le marcó de por vida.

"Con 6 años perdí a mi padre. Me hubiese gustado que viese lo que he conseguido", ha asegurado Verónica Dulanto con tristeza, antes de confesar que, desde entonces, no volvieron a celebrar la Navidad.

Desde la muerte de su padre, y a diferencia de la mayoría de hogares, estas fechas se convirtieron las más tristes del año. Por eso, y hasta que nacieron sus hijas, no era algo que le "apasione".

"Mi madre decidió que en las Navidades no merecía la pena quedarse aquí porque traía muchos recuerdos tristes", ha recordado Verónica Dulanto, poniendo énfasis en lo mal que lo pasó su progenitora con la pérdida de su padre.

Pero, a pesar de la decisión que tomó su madre en aquel momento, la presentadora no ha querido dejar pasar la ocasión para agradecerle todo el esfuerzo que hizo por sacarla adelante.

Y es que, aunque ha crecido con la "ausencia de su padre", Verónica Dulanto ha asegurado que jamás le ha faltado de nada, ya que su madre se encargó de llevar a cabo de forma admirable las labores "de papá y mamá".

"Claro que me hubiera encantado crecer con mi padre y que hubiera visto todo esto que me está pasando, pero la vida es así y no se puede hacer nada. Aprendes a vivir con ello totalmente", ha apuntado la comunicadora a continuación.

Ahora, parece que esta situación ha cambiado radicalmente en su casa con la llegada de sus dos hijas. Y es que, poco a poco, tanto ella como el resto de su familia han conseguido recuperar esa ilusión que perdieron hace más de cuatro décadas.

"Yo no había puesto nunca el árbol de Navidad en mi casa, pero ni en casa de mi madre tampoco, y ahora lo he puesto a raíz de tener a mis dos hijas", ha confesado Verónica Dulanto con emoción.

