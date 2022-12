Vargas Llosa le pide matrimonio a Isabel Preysler y esta es su respuesta

Parecía que Isabel Preysler había encontrado el amor, al fin, en el escritor nobel. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para la socialité, al parecer, para contraer matrimonio. Y es que son muchos ya los que se impacientan por ver un anillo en el dedo de la madre de Tamara Falcó.

Isabel Preysler ya se ha casado tres veces, que todo el mundo recuerda. La primera vez fue con Julio Iglesias, con quien tuvo tres hijos, más tarde fue con Carlos Falcó. Fue de él de quien se divorció para emparejarse con el exministro Miguel Boyer.

La filipina es una de las pocas mujeres que sabe en serio de qué se trata esto de casarse. No obstante, parece que Vargas Llosa será su última pareja, pero no su último marido. El escritor ya estuvo casado dos veces, con Julia Urquidis y la boliviana Patricia Llosa.

Eso sí, si no se produce el enlace no será por qué no haya habido proposición. Vargas Llosa habría hincado la rodilla ante su amada. Pero parece que solo ha recibido negativas, así lo dijo Isabel Preysler.

| GTRES

"A estas alturas de mi vida no me hace falta casarme. Es cierto que me propuso casarnos, pero le contesté que estamos muy bien como estamos y que no necesitamos dar ese paso de una boda."

Así lo ha relatado La Razón. Medio en el que Isabel Preysler justifica su decisión de colgar el velo y no pasar más ante el altar. Aunque, eso sí, querría todo lo contrario para sus retoños.

Su historia de amor

Vargas Llosa e Isabel Preysler se conocieron hace nueve años. Aunque su relación no ha estado exenta de polémicas. Hace poco saltaron las alarmas por una supuesta crisis sentimental.

Sin embargo, el entorno de la pareja no tardó en desmentir todo aquello, pues parece ser que los tortolitos nunca han dejado su relación. Tanto el novelista como la ex de Julio Iglesias gozan de una gran armonía entre ambos. Siguen demostrando que su vínculo es inquebrantable.

Más aún cuando en la celebración por el décimo aniversario de la concesión del Nobel al escritor, Mario le dedicó unas bonitas palabras. "Quiero agradecerle a Isabel, su presencia, su compañía. Estos años maravillosos que me ha hecho pasar a su lado y que han renovado en mi esa vocación que es lo mejor que me ha pasado en la vida."

De hecho, estas navidades las pasarán juntos. Isabel Preysler pretende reunir a todos sus hijos en su casa de Madrid. Aunque, sabe que es algo muy complicado, pues muchos tienen su propia familia y otros tienen compromisos que cumplir.

| GTRES

Se conformaría solo con ver a quienes pueda en Nochebuena y "reunirme con el resto después." La filipina y el peruano han estado siempre juntos, especialmente en los momentos difíciles.

Cuando el latinoamericano se contagió de COVID, fue Isabel Preyser quien estuvo ahí para cuidarlo y velar por su salud. Para ellos, no es necesario tener un anillo para afianzar su amor.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp