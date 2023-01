Lo último que ha hecho Shakira en casa de sus hijos despeja las dudas

Shakira continúa siendo la mujer del momento, no cabe duda que el impacto que ha tenido su última canción ha levantado todo un huracán mediático que no parece frenar nunca. Y lo cierto es que todo apunta a que Shakira no tiene ninguna intención de parar de echar leña al fuego.

La venganza es un plato que se sirve frío, muy frío, y Shakira lo sabe bien. Muchos medios de comunicación han intentado por todos los medios conseguir una declaración de la cantante colombiana. Sin embargo, Shakira ha estado muy hermética y ha esquivado por completo a los medios.

Ahora, la cantante ha sorprendido con sus últimos movimientos. Y es que Shakira ha reaparecido desde su casa de Barcelona, concretamente desde el balcón, y ha hablado con sus fans. Esta sería la primera vez que Shakira aparece tras toda la vorágine mediática.

Su actitud y el look que llevaba en dicho momento ha despejado todas las dudas sobre los próximos pasos que dará la artista.

Shakira y su última aparición en público

El impacto a nivel mundial que ha tenido la última sesión de Bizarrap y Shakira ha marcado un antes y un después. Shakira se ha colocado en el número uno a nivel global, su tema acumula millones y millones de reproducciones. Parece que la coletilla de “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” se la ha tomado muy en serio.

Shakira es la mujer del momento, y los medios de comunicación de todo el mundo están tras la pista de la colombiana. Pese a todo el ruido que está haciendo su nombre, la cantante ha preferido no mostrarse demasiado públicamente y esquivar cualquier micrófono de la televisión.

Sin embargo, esta semana, la artista sorprendía a todos reapareciendo desde su casa de Barcelona. Eran muchos los que creían que Shakira estaba fuera de España, concretamente en Miami, pero parece que la artista sigue en suelo patrio.

La cantante aparecía desde el balcón de su casa de Barcelona, donde vive con sus hijos, para hablar con los fans que la esperaban desde la puerta de casa. Shakira se asomaba al balcón y no dudó en agradecer a sus fans por todo el apoyo recibido, tanto a la canción como a ella.

“Han hecho tanto por mí, muchas gracias”, exclamaba la cantante. Los fans enloquecían al escuchar las palabras de Shakira.

La artista aparecía con una sudadera oversize en la que se podía leer “las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. Además, la cantante aseguró que bajaría para estar con ellos y poder sacarse unas fotos juntos.

El hecho de que Shakira se haya aventurado a reaparecer públicamente es algo muy esclarecedor. Todo apunta a que ahora que ya ha explotado todo el huracán mediático, la cantante está dispuesta a hablar.

Shakira celebra el cumpleaños de su hijo

Pese a todo el revuelo, Shakira tenía algo más importante que celebrar esta semana que el éxito de su último single: el cumpleaños de su hijo Milán.

Este pasado fin de semana, la artista montó una exclusiva fiesta, y ha sido el propio Piqué quien lo llevó a casa. Eso sí, según trascendió a la prensa, no hubo ningún encuentro entre el exfutbolista y la cantante. Piqué entró desde casa de sus padres que se encuentra conectada a la de Shakira.

Una fiesta de cumpleaños de lo más hermética, y, según han recogido varios medios, donde más de una cara conocida hizo acto de presencia.

