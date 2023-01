Última hora sobre la salud de hijo de Pilar Rubio: 'Pasan estas cosas'

Pilar Rubio, siempre muy activa en redes sociales, ha decidido arrojar un poco de luz y actualizar el estado de salud de su tercer hijo, Álex. Al parecer el pequeño sufrió una caída jugando en casa y ha necesitado que se le escayole el brazo. Ahora, la presentadora subía un vídeo a redes sociales donde hablaba sobre cómo se encuentra Álex y cómo evoluciona la fractura del brazo.

La colaboradora de televisión no tiene ningún problema en exponer su día a día en redes sociales, sobre todo cuando se trata de temas que están relacionados con la maternidad. Ante sus nueve millones de seguidores, Pilar muestra cómo es ser mamá de cuatro niños y también los problemas a los que puedes enfrentarse.

Pilar Rubio se pronuncia sobre el estado de su hijo Álex

Por todos es sabido que si algo le gusta a los niños pequeños es jugar, saltar y, en definitiva, no parar. A veces hasta en el lugar más seguro de la casa puede ocurrir un incidente nada agradable. Y eso es justo lo que le pasó a Álex, el tercer hijo de Pilar Rubio y Sergio Ramos.

Según ha comentado la presentadora en sus redes sociales, el pequeño estaba jugando en el sofá de casa y una aparatosa caída le ha costado llevar una escayola en el brazo.

"Uno se pone a saltar del sofá a la cama y de la cama a la silla y se cae, y pasan estas cosas. Pero, ¿a qué ya no lo vas a hacer más?", le comentaba a Álex. El pequeño asentía con la cabeza. Pilar Rubio revelaba que ya le iban a retirar la retención tras haber estado tres semanas escayolado.

Y es que todo apunta a que el pequeño es todo un huracán y no para quieto. "Consecuencias de ser el terremoto de la casa", escribía Rubio en el post de Instagram.

| Instagram @sergioramos

Parece que tras la visita al hospital, y una vez retirada la escayola, Álex podrá volver a la normalidad y seguir jugando, eso sí, con precaución.

Pilar Rubio y su vida en París

La presentadora se encuentra a caballo entre Madrid y París. La familia al completo se mudó a la capital de Francia debido a los compromisos de Sergio Ramos. Sin embargo, Pilar Rubio tiene todo su trabajo en España, ya que es una habitual de El Hormiguero y de la nueva edición de El Desafío.

Por lo que Pilar siempre está entre Madrid y París. Ella misma reconoció que lleva vidas muy distintas en cada ciudad. En Madrid tiene todo lo relacionado con su trabajo, mientras que en París se dedica única y exclusivamente al cuidado de su familia.

| Europa Press

"Es muy distinto cuando estoy en París o en Madrid. Allí estoy centrada en mis hijos. Los llevo al colegio por la mañana, después, me voy a entrenar y doy clases de inglés y francés. Algún día también me escapo a ver museos o a dar vueltas por la ciudad", confesaba hace unos meses Pilar Rubio para Pronto.

Además, reconoce que disfruta mucho el anonimato que la ciudad francesa le ofrece:

"Me encanta París porque allí no me conoce nadie. Luego, por la tarde, hago deberes con los niños. En cambio, cuando vengo a Madrid, mi vida es un terremoto, no paro", aseguraba Pilar al medio anteriormente citado.

