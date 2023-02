La última hora sobre Kiko Rivera confirma lo que muchos sospechaban

Kiko Rivera ha visto como Isa Pantoja y Asraf Beno ofrecían una exclusiva en la revista Lecturas en la que anunciaban una noticia de calado. Durante una escapada a Roma, ambos han desvelado en la citada publicación que se casarán el próximo otoño y más concretamente en el mes de octubre.

Una entrevista extensa para la conocida revista del corazón en la que por fin han confesado lo que llevan tanto tiempo deseando. Y no es otra cosa que pasar por el altar, algo que no ha pillado por sorpresa al bueno de Kiko Rivera.

El enlace de la pareja tendrá lugar en Andalucía y todo apunta a que Kiko Rivera podría ser invitado. Eso sí, sucederá si en estos meses que restan para la boda la relación entre ambos se reconduce. Y por fin entierran el hacha de guerra que les ha tenido enfrentados en los últimos años.

Kiko Rivera confirma que su hermana le ha quitado la demanda

Lo que nadie esperaba es que Isa anunciase que le ha quitado la demanda tras sus polémicas palabras en una exclusiva donde afirmó que la joven quiso quitarse la vida.

"He quitado la demanda contra mi hermano, pero eso no significa que retome la relación. Puedo vivir sin su cariño, pero no sin el de mi madre. Sé que ella me quiere", ha afirmado con rotundidad la hija de Isabel Pantoja.

"A mi hermano Kiko no sé si le cogería el teléfono en el futuro, ahora mismo no. Sentí que tenía que ir al hospital cuando le dio el ictus. Si no le llega a pasar aquello, no habría tenido contacto con nadie", sostiene la peruana.

Kiko se entera vía exclusiva de la boda del año

Además, su madre también ha tenido su espacio en la exclusiva. "Me gustaría que mi madre viniera a mi boda, pero no lo tengo en mente. Ella solo sale para ir a trabajar y cuando quiero ir a verla voy, pero si viene estaré encantada", ha expuesto.

La hija de la Pantoja confiesa que entendería que no asista a la ceremonia. "Si no viene estaré igual de contenta. Prefiero que venga mi madre a que venga mi hermano", ha dicho.

Isa es consciente de que su madre no pasa por su mejor momento. "Si me dice que está mal y que no puede venir lo entenderé. Me voy a casar y el que quiera que venga".

Sobre su mala relación con su prometido, la joven ha opinado así. "Al principio mi madre dijo que cantaría y todo en la boda, pero después Asraf y yo entramos en La Casa Fuerte y a mi madre empezó a no gustarle Asraf", admite.

"Hace años, todo eran discusiones por mis parejas"

En la citada exclusiva, Kiko Rivera ha leído como su hermana echa la vista atrás y rememora aquellos tiempos en los que aún no era demasiado madura. Una época en la que tuvo a su hijo Albertito, que hoy es el pilar de su vida junto a su pareja Asraf.

Recuerda Isa lo difícil que era mantener una conversación calmada con su madre. "Hace años, todo eran discusiones por mis parejas o porque salía demasiado. Se preocupaba como madre".

Eso sí, mucho ha cambiado de aquella joven a la que hoy en día conocemos. "Ahora ella se siente mejor al contarme cosas como 'estoy triste' o 'me hace falta mi madre o mi hermano'".

"Es duro hacer de madre de mi madre". La hermana de Kiko Rivera sabe que Isabel Pantoja no ha visto a su nieto en los últimos tiempos "porque sé que ella no está bien. A mí me duele mi hijo", concluía.