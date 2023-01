Última hora sobre Christian Gálvez y su delicado futuro en televisión

Christian Gálvez ha comenzado el 2023 muy feliz por su relación con Patricia Pardo y también por el estreno de su nuevo concurso: 25 palabras. Sin embargo, esta alegría profesional le ha durado bastante poco a tenor de lo que hemos conocido. Lo que ha pasado es que no está cosechando con el formato el éxito esperado, por lo que su trabajo está en la cuerda floja.

El que no esté consiguiendo la audiencia que se esperaba hace que se tambalee su continuidad en Telecinco. No obstante, parece que la cadena ha decidido darle una oportunidad a pesar de todo. Se ha anunciado que el espacio va a volver por segunda vez a la noche del sábado.

Christian Gálvez sabe que su trabajo pende de un hilo

El exmarido de Almudena Cid ha puesto mucho esfuerzo y dinero en el concurso 25 palabras, que es realizado por su productora. Un programa con el que se intenta conseguir el objetivo que Borja Prado se ha propuesto al ponerse al frente de Mediaset. Nos estamos refiriendo al de reducir el tiempo dedicado a la prensa rosa y fomentar la presencia de concursos.

Desde que se estrenó, ha ocupado parte de la franja horaria que tenía Sálvame, cuya recta final ha pasado a ser de pago en Mitele Plus. Y en este horario hace lo que puede, pero no está cosechando grandes audiencias. Es más, cuando comienza a emitirse se pierde parte de la audiencia que estaba viendo el espacio presentado por Jorge Javier Vázquez.

A pesar de todo, Christian ha visto con satisfacción que la pasada semana se demostró su confianza en él al introducirse novedades importantes en Telecinco. Mediafest fue eliminado y en su lugar se emitió el Deluxe, que dejaba así libre la noche de los sábados. Y la misma fue ocupada por Gálvez y su formato.

El resultado desde luego no fue el esperado, pues el madrileño solo consiguió un 8 % de share y 984.000 espectadores. Un dato nada positivo, pues la semana anterior el citado Deluxe había logrado un 12,8 %. Incluso el citado programa del corazón fue líder indiscutible del prime time.

De ahí que el presentador temió que la continuidad de su programa los sábados iba a ser imposible.

| GTRES

Christian Gálvez tiene otra oportunidad

El novio de Patricia Pardo ha visto que, a pesar del mal dato conseguido la semana pasada, se sigue apostando por él. Por este motivo, este próximo sábado la noche de Telecinco va a volver a darle una nueva oportunidad. Así, se emitirán dos entregas de su concurso en el que los participantes aspirarán a llevarse la friolera de 50.000 €.

Christian es consciente de que esta es una nueva prueba de fuego. Y es que la cadena rival, Antena 3, no se lo suele poner fácil y normalmente consigue arrasar con El peliculón. Habrá que ver, por tanto, qué sucede en esta ocasión.

| TELECINCO

Esta decisión ha sorprendido a todo el mundo y posiblemente al propio Gálvez. Pero parece que los directivos van a hacer todo lo que esté en su mano para lograr que sus medidas acaben atrayendo al público. Medidas entre las que está que el Deluxe se enfrente nuevamente el viernes a El Desafío, a pesar de que en el primer duelo la victoria fue para Antena 3.

Este fin de semana Christian se enfrenta con su concurso a otro reto, que todo parece indicar que no logrará superar. Y si no lo hace, posiblemente Telecinco tenga que plantearse no volver a emitirlo el fin de semana. Es más, quizás también tenga que abordar el futuro del mismo.

