Los 30 días que Carmen Borrego estuvo sin dormir por culpa de su exmarido

La vida de Carmen Borrego no ha sido nada fácil. Y es que, a pesar de que ahora la relación con su hijo no está pasando por uno de sus mejores momentos, lo cierto es que, hace años, la colaboradora pasó 30 días alejada de él y de su hermana. Y todo por culpa de su exmarido.

El pasado miércoles 14 de diciembre, la revista Lecturas aseguró que la menor de las Campos estaría muy afectada después de conocer la última decisión que han tomado Paola Olmedo y su hijo de no reunirse con las Campos durante las fiestas de Navidad.

| Telecinco

Y es que, según parece, José María Almoguera estaría muy enfadado con Carmen Borrego por lo que sucedió en el mes de octubre, cuando respondió públicamente a su nuera después de escuchar unos audios en los que Paola la criticaba con dureza.

Después de la exclusiva que publicó esta cabecera, fue la propia tertuliana la que quiso dejar muy claro que ella no ha vendido "ninguna exclusiva de mi hijo y no lo voy a hacer aquí tampoco". "Si no me creéis no pasa nada, pero se puede comprobar que yo no he dicho nada".

Y, aunque todo apunta a que este va a ser el primer año que la tertuliana no va a pasar estas fechas tan señaladas con su hijo, lo cierto es que en el pasado ya tuvo que pasar por un momento similar.

Muy a su pesar, durante unas vacaciones de verano, Carmen Borrego estuvo 30 días sin pegar ojo tras la jugarreta que le hizo su exmarido justo antes de poner punto y final a su matrimonio.

Carmen Borrego explica lo que verdaderamente pasó

Carmen Borrego quiere que se sepa la verdad de una vez por todas. Por eso, en septiembre del 2020, varios de sus compañeros no se lo pensaron dos veces a la hora de salir públicamente a defender su imagen pública.

| Mediaset

Los colaboradores de Sálvame dedicaron parte de la emisión de aquel día a comentar las duras declaraciones que Sergio Alis pronunció en directo acerca de la hermana de Terelu.

Esta persona acusó a Carmen Borrego de "no acudir en buenas condiciones a trabajar". Además, aseguró que "le habrían quitado la custodia de sus hijos por su estilo de vida".

| Mediaset

En ese momento, el programa consiguió hablar con dos personas cercanas al entorno de la colaboradora. Por una parte, Josemi Rodríguez Siero aseguró que "ella es una profesional como la copa de un pino" y que "habría que ver cuáles son las circunstancias personales y económicas" en las que se encontraba Sergio Alis para decir esas barbaridades.

Y mientras que el periodista aseguró que eso era "mentira absoluta", una persona que trabajó junto a la matriarca de la familia confirmó que, efectivamente, "Carmen estaba todas las noches de juerga".

"Por eso, perdió la custodia de sus hijos. Yo tengo amigos en común con ella que, efectivamente, me lo han ratificado. Carmen no estaba nunca en casa o muy poco con los niños".

Tras escuchar estas dos versiones, Kiko Hernández le dijo al presentador que sabía cuáles eran los verdaderos motivos por los que Carmen Borrego perdió la custodia de sus hijos.

| La Noticia Digital

Según le ha contado una persona muy cercana a María Teresa Campos, en el momento en el que la colaboradora y su exmarido deciden separarse, "ella coge las maletas y se marcha a casa de su madre en Málaga".

En aquel momento, Carmen Borrego le dice a su marido que se quiere ir unos días con su madre para "despejarse de lo que le viene encima, que es la separación" y le pide que los niños se queden con él en Madrid. "Todo de mutuo acuerdo", puntualizó Hernández a continuación.

"En el transcurso de esos quince días que está en Málaga, él inicia un abandono del hogar y es ahí donde Carmen Borrego, durante 15 días, pierde la custodia y a los 30 días la recupera", aseguró, poniendo punto y final a la polémica.

