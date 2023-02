Todo sobre la presunta infidelidad que hunde a Kiko Matamoros: 'Me preocupa'

Kiko Matamoros sufrió lo indecible este lunes en pleno directo de Sálvame, y ayer salieron más detalles de la noticia que le produjo un serio problema de salud al tertuliano. Un hecho que le obligó a acudir a Urgencias y a la Clínica de la Luz para que le sometieran a un electrograma.

Lo cierto es que Kiko Matamoros dio un susto de muerte a sus compañeros cuando este lunes dejaba el plató a las primeras de cambio.

El hecho de que llevaba varios días sin fumar, ya que está intentando dejar este vicio insano, le produjo a Kiko Matamorosuna subida de tensión mayor de lo normal.

Más detalles sobre la presunta deslealtad que hace temblar a Kiko Matamoros

Tras unas horas de incertidumbre, Kiko daba la cara de nuevo en el plató de Sálvame, ya recuperado del todo de una subida de tensión que le jugó una mala pasada.

| España Diario

"La subida de tensión se debió a un cúmulo de circunstancias, hay una persona, una tarada mental, que asegura que Marta me fue infiel cuando estuve en Supervivientes. Según la información, lo hizo con una expareja y precisamente el día que se operó el pecho, así que ya ves tú las ganas de follar que tendría", ha sostenido más relajado.

"Lo sabían Kiko H., Avilés y muchos más, seguro, pero a mí no me dijeron nada. Me lo dijo ella cuando volví y me enseñó pantallazos y ya está", ha sentenciado en pleno directo.

"Me preocupa por mi pareja, porque sé que le afectan mucho estas cosas"

Kiko se ha quedado contrariado con muchos de sus compañeros, que no daban demasiado crédito a que esa versión fuera veraz.

"Por ahí sí que no paso, que pongan la cara, que pongan fotos, una prueba, un mensaje...". El madrileño ha asegurado saber la fuente que ha desvelado a unos y a otros esta información, si bien Miguel Frigenti expone que hay más de una.

| España Diario

Eso sí, la reacción de Kiko a las palabras del tertuliano no se ha hecho esperar. "¡Mentira!", ha dicho la pareja de Marta López Álamo.

Kiko no daba veracidad a esta información sobre esa presunta infidelidad de su novia. "Hace daño, claro que sí, y me preocupa por mi pareja, porque sé que le afectan mucho estas cosas", ha confesado ante el resto de colaboradores.

Además, se ha mostrado confiado y podría pensar que esta supuesta infidelidad es totalmente una invención de alguno de sus enemigos para hacerle daño.

"Estoy tan seguro de que no es cierto y si lo fuera, hablaría con mi pareja, pero es que me lo dijo ella cuando volví de Supervivientes. ¿Tú crees que me lo hubiera dicho si fuera cierto?", se ha preguntado de forma retórica.

Marta López Álamo guarda silencio

Por el momento, su pareja, Marta López Álamo, no ha reaccionado a estas informaciones que han provocado que el estado de salud de Kiko Matamoros empeorase de forma alarmante.

Algo que ha sido inédito en Sálvame, ya que cada vez que le han puesto en algún aprieto al madrileño, este ha sabido salir de forma exitosa.

| GTRES

No le ha dado importancia a este rumor que considera que solo quiere dañar su relación con la mujer con la que se va a casar en junio.

Esa información se ha destapado de soslayo y veremos si el programa la acomete en profundidad o la guarda en un cajón para tranquilidad de Kiko Matamoros. Y es que no quiere volver a pasar por ese mal trago que toda la audiencia presenció el pasado lunes.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp