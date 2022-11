Todo lo que han filtrado sobre la nueva boda de Marta Sánchez

Marta Sánchez es, sin duda alguna, una de las cantantes más queridas y respetadas por el público. La artista celebra sus casi 40 años en la industria con un nuevo espectáculo. Marta sigue siendo toda una leyenda cuando se sube al escenario. Y es que no solo le va fantástico en lo profesional, sino también en lo personal.

Marta Sánchez lleva con el corazón ocupado más de 4 años, y todo apunta a que está dispuesta a vestirse de blanco y casarse con Federico León. Marta ha reconocido que fue amor a primera vista, y que desde entonces no se han separado el uno del otro.

Marta Sánchez, dispuesta a pasar por el altar

La cantante es una de las figuras musicales más importantes que existen en nuestro país. Sin embargo, pese a todos los años que lleva en el medio, a ella nunca le ha gusto demasiado hablar de su vida privada. Marta Sánchez siempre ha optado por mantener su vida personal alejada de la pública.

| GTRES

En los últimos años, Marta se ha mostrado mucho más abierta a hablar sobre ciertos aspectos de ella. Entre ellos, el amor, un tema que le apasiona, y que en muchas ocasiones ha sido el motor de su vida.

Cada vez que la artista habla de su pareja, solo tiene palabras de amor y cariño. No cabe duda de que está muy enamorada, y así lo reveló en una reciente entrevista con Toñi Moreno:

"Es un hombre 10, impecable en todos los sentidos. Me ha dado muchísima cordura, no solo a mi vida personal, sino también a mi vida profesional", confesaba.

"Me da sentido del humor, me río a carcajadas con él. ¡Eso es bótox, bótox en vena! También le da muchísimo cariño a mi hija", revelaba

Marta Sánchez tiene claro que quiere pasar por el altar con Federico León. Así lo revelaba ante las cámaras de Europa Press:

"Yo claro que me casaría, pero eso se lo preguntáis a él cuando le veáis si es que le pilláis. Yo jamás se lo pediría a un hombre que se casara conmigo, jamás. Hay cosas que nunca deben cambiar", confesaba la artista.

Todo apunta a que por el momento, León no habría hincado rodilla, pero quizá con estas declaraciones se atreva finalmente a dar el paso.

Marta Sánchez, en su mejor etapa

Ahora, Marta se encuentra a punto de estrenar su nuevo proyecto musical, Marta de cerca. Y en la rueda de prensa reveló que Federico le había dado una sorpresa al acudir al estreno:

"Me ha dado una sorpresa mi marido, ya casi es mi marido. Ha venido a verme sin que yo lo supiera a Madrid porque sabe que me quedan horas para estrenar y me quería dar un abrazo. Me ha apoyado mucho en esto y verle es para mí siempre una alegría, somos un gran equipo", contaba ante las cámaras de Europa Press.

| GTRES

Marta está viviendo una etapa plenamente feliz junto a su pareja y a su hija. La cantante siempre ha manifestado lo feliz que es con su faceta de madre, y sobre todo cómo aconseja a su hija cada día:

"Le digo sobre todo que sepa bien lo que quiere para ir a por ello y que no sea mediocre. Tiene que ser alguien importante en lo que haga. Las generaciones últimas no son soñadoras de más, hay que sacrificar muchas horas de ocio, de amigos, de familia", comentaba.