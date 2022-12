Terelu Campos nos muestra un look perfecto para Navidad

Son varias tiendas las que ya han sacado su artillería pesada para esta Nochevieja. Desde mediados del mes de noviembre hemos podido ver varios establecimientos que nos han traído algunas buenas opciones para este día tan especial. Si aún no tienes ni la menor idea de qué te pondrás, tranquila, te traemos una opción que seguramente te guste.

Una posibilidad protagonizada por la misma Terelu Campos. La periodista ha optado por lucir en medio del plató de Sálvame un outfit de diez. Cómodo, elegante y sobre todo favorecedor, ¿qué más podemos pedir?

La colaboradora televisiva ha querido enseñarnos una opción para esta Nochebuena. Pero eso sí, este look va dedicado especialmente a todas las mujeres que pasan de los 50 años.

A pesar de haber sido calificada la semana pasada como una de las peores vestidas, Terelu Campos ha mejorado su posición. Con este outfit parece que ha vuelto a ser la que era, todo un ejemplo para las mujeres de su edad.

Terelu Campos muestra su último estilismo

La madre de Alejandra Rubio no ha podido esperar más y ha querido mostrarnos un look estupendo para las próximas fiestas. Se trata de un total black look con el que ha acertado por completo. Pero, ¿con qué prenda nos ha deleitado esta vez?

La guinda del pastel del estilismo de Terelu Campos ha sido un chaleco. Una pieza de ropa que ha causado una gran sensación gracias a sus detalles compuestos de brillantes. Estamos hablando de una de las prendas que más estamos viendo durante esta temporada otoño-invierno y que se ha convertido en toda una tendencia.

| Instagram @terelubcampos

La verdad es que estos chalecos, sobre todo los de punto están volviendo a aparecer de nuevo entre las más jóvenes. Una prenda de lo más versátil que puedes combinar a la perfección, y sin la necesidad de volverte loca. Desde pantalones de casi todos los estilos hasta faldas midi.

El outfit completo de la presentadora

Terelu Campos ha combinado este chaleco protagonista con dos prendas de lo más básicas y sencillas. Hablamos de una camiseta básica y unos pantalones de pinzas. Dos piezas que seguramente tengamos en nuestro armario, y que podemos utilizar si queremos recrear este estilismo.

¿Dónde podemos hacernos con un look igual o similar? Toda esta combinación pertenece a la firma de CannesChic. Esta es una de las marcas favoritas de Terelu Campos, que en más de una ocasión hemos visto llevar algunas de sus prendas.

| EuropaPress

La madre de Alejandra Rubio ha ultimado su estilismo añadiendo unos botines estilo glitter de tacón geométrico. Y como de costumbre, no ha podido dejarse en casa una buena cantidad tanto de anillos como de pulseras. En esta ocasión se ha decantado por lucir sus accesorios en color plata.

Terelu Campos sube de posición en lo que a estilo se refiere

A pesar del desliz que tuvo la semana pasada Terelu Campos ha conseguido mejorar su posición. Recordemos que hace tan solo unos días, la colaboradora había sido calificada como una de las peores vestidas de la semana. Su look formado por una chaqueta americana de estampado vectorial a juego con unos pantalones no había gustado a los más expertos de la moda.

| Instagram @terelubcampos

Y es que, parece ser que la madre de Alejandra Rubio se quiso arriesgar bastante, pero no le salió nada bien. Terelu Campos mezclo varias piezas, que por el contrario, si hubiesen ido separadas estamos seguro de que hubiesen triunfado mucho más.

La periodista optó por un estilismo que no consiguió encajarnos del todo. Los más críticos de la moda calificaron este de 'no apto para una jornada de trabajo'. Ya que, el lugar donde pudimos ver este estilismo, fue el plató de su programa favorito Sálvame.