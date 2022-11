Terelu Campos, hundida: su novio la traiciona y se burla de ella

Terelu Campos, por la familia de la que procede y por su trabajo, se ha convertido en protagonista de la prensa rosa en numerosas ocasiones. Conocemos desde algunos de sus novios hasta detalles que ella ha ido desvelando de sus relaciones. Ahora, nos ha sorprendido confesando una ocasión en la que una de sus parejas la traicionó y se burló públicamente de ella.

Lo ha relatado en el debate de La isla de las tentaciones para sorpresa de colaboradores y espectadores.

Terelu Campos entiende a Ana

La madre de Alejandra Rubio es una de las colaboradoras habituales del citado reality. Ayer acudió a la gala dispuesta a escuchar a Ana, la concursante que ha visto a su novio, Christian, mantener sexo con una tentadora. Una joven murciana que, tras las controvertidas imágenes, no dudó en coger sus maletas y marcharse del programa.

Anoche la chica asistió al debate para intentar que todo el mundo entendiera el porqué hizo eso. Es más, defendió la relación que tenían antes de entrar al formato, en la que ella se entregó por completo. Y esto la llevaba a tener detalles del día a día que eran una demostración de amor.

Gestos como el de levantarse cada mañana para prepararle el bocadillo de atún con mayonesa que su chico se llevaba al trabajo. Terelu entendió a la participante, como también lo hicieron otros integrantes del equipo.

Terelu Campos confiesa la situación 'bochornosa' que vivió

La colaboradora de Sálvame vio que Sandra Barneda quiso saber si los presentes también habían tenido detalles de ese tipo con sus parejas. Y en este punto fue cuando Terelu tomó la palabra para reconocer que ella sí.

Exactamente contó: “Yo salía con una persona que tenía un trabajo por el que había veces que se tenía que levantar extremadamente temprano. Yo he llegado a levantarme a las cinco de la mañana para ponerle el desayuno. Lo hacía como un acto de amor”.

| Europa Press

“Lo hice hasta que un día en una reunión con amigos me dejó totalmente en ridículo. Y es que se cachondeó de mí o me ridiculizó porque hacía eso. Me sentí la tía más gilipollas del mundo, así que jamás en la vida me volví a levantar, por supuesto”.

Ante esta confesión, Suso manifestó: “Cuando tú haces algo por amor te sientes muy a gusto”. A lo que Campos decidió matizar: “No, cuando tú lo haces por amor y, delante de amigos tuyos, tu pareja te deja así no me jodas. Anda ya, a mí me lo hacen una vez, la segunda no me encuentra”.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Eso sí, no todo el equipo de La isla de las tentaciones entendió ni a la concursante ni a Terelu. Y este fue el caso de Kiko Matamoros que se burló de la participante. Dijo: “Lo del bocadillo es lo que Ana ha dicho que Christian iba a perder si rompía la relación ¿Un bocadillo y un ColaCao por las mañanas? No me jodas”.

Unas palabras ante las que Sandra no se quedó callada: “Es una metáfora, te guste o no. No es el bocadillo en sí, es lo que significa que se lo haga. Significa «a ver si solo te quiere para un polvo o para la rutina de una relación»".

Pero Kiko replicó: “Lo que está verbalizando es que lo que pierde es a una mujer que le ayuda en lo doméstico. Y yo para eso tengo a mi abuelita o a una chica de servicio”.