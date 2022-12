Terelu Campos se harta y confiesa lo que tuvo con Julio Iglesias

Terelu Campos lleva toda una vida dedicada al mundo de la comunicación y se ha rodeado de personas muy conocidas de nuestra sociedad. La colaboradora se pronunciaba, de la forma menos esperada, sobre lo que tuvo con uno de los cantantes más famosos de la historia musical.

Fue durante la pasada tarde en Sálvame, cuando Carmen Borrego se aventuraba a sacar el tema y Terelu, ni corta ni perezosa, confirmó lo que había tenido con Julio Iglesias. La colaboradora de televisión y el popular cantante tuvieron un tonteo de lo más anecdótico y Terelu no ha dudado en contarlo.

Campos se ha hartado y ha desvelado lo que tuvo con el cantante. Asegura que no pasaron a mayores, que solo fueron buenos amigos.

Terelu Campos revela lo que pasó con Julio Iglesias

Terelu Campos siempre se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua y por exponer su vida sin ningún problema. La hija de María Teresa Campos se aventuró a contar una historia hasta ahora desconocida. Aunque por todos es sabido que Terelu ha sido la gran reina de corazón en televisión, muy pocos conocían que tuvo un "roneo" con una de las grandes figuras de la música, Julio Iglesias.

Carmen sacaba el tema en el plató de Sálvame, con una pregunta de lo más directa hacia su hermana: "¿Tu crees que si tú hubieras querido hubieras tenido algo con Julio Iglesias?. Terelu ante la pregunta optó por guardar silencio e intentar evitar el tema.

Sin embargo, la colaboradora ni lo confirmó ni lo desmintió. Eso sí, dejó claro que lo había conocido en varias ocasiones, y que fue una persona muy cariñosa con ella: "Julio es muy cariñoso, educado, nunca me he sentido agredida. Lo hace todo muy evidente y con mucho humor", afirmaba.

Terelu se soltó cada vez en el plató y llegó a afirmar que el cantante la invitó a su casa de Ibiza para estar con ella.

"Yo he estado en su casa de Miami y me dijo que fuese con él a Los Ángeles. Una vez tras entrevistarle en Valencia, me invitó a su casa de Ibiza, donde tenía su sede ese verano, me hice un esguince y no pude ir. Tiempo después me lo encontré en Marbella y me dijo: 'Te lo has hecho y me alegro por no venirte'", relataba.

Terelu apoya a su hermana en estos momentos tan difíciles

No corren tiempos fáciles para la familia Campos. Todo el clan está atravesando unos momentos muy difíciles debido a la inexistente relación que hay entre Carmen y su hijo, José María Almoguera. Terelu ha estado al lado de su hermana en todo momento apoyándola en este duro bache que está viviendo.

"Cuando una persona está bastante jodida lo normal es que sus amigos, su familia y sus compañeros, lo perciban y lo entiendan y vea cómo le cuesta seguir en el día a día", comentaba Terelu hace unas semanas.

Para la presentadora es muy duro ver la situación en la que se encuentra su hermana Carmen. Su papel como madre se ha visto en el punto de mira, y eso le ha costado la relación con su hijo. Uno de los mayores temores de la hija menor de María Teresa Campos es no poder conocer a su futuro nieto:

"No puedo con las injusticias. Ya dije aquí en su momento que nadie me puede juzgar como madre. Los que me conocen y están a mi lado jamás podrán decir que yo he hecho nada malo con mis hijos", aseveraba Carmen.

