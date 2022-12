Terelu Campos enseña algo que jamás disfrutará su sobrino José María

Terelu Campos, como todo el mundo, se encuentra preparándose para disfrutar plenamente de la Navidad. Por este motivo, no ha dudado en poner el árbol en casa y de ello ha dado cuenta a sus seguidores mediante varias fotos. Árbol que su sobrino, José María Almoguera no podrá disfrutar porque solo podrá verlo a través de la pantalla

La presentadora está sufriendo por esta situación, que se ha propiciado después de las polémicas protagonizadas por la mujer de él, Paola Olmedo. Y tampoco está dispuesta a que se culpabilice a su hermana, Carmen Borrego, de lo que ha pasado. Por este motivo, ha sacado la cara por ella en televisión.

Terelu Campos se prepara para una difícil Navidad

La presentadora de Sálvame es cada vez más activa en redes sociales. Tanto es así que ahora ha procedido a utilizarlas para mostrar a todo el mundo el precioso árbol navideño que preside su hogar. Ha compartido varias imágenes junto a él y las ha acompañado de un texto: “Maravilloso el árbol de Navidad que me ha puesto en casa Blooms Flores y Eventos”.

“Gracias. Animaros si queréis a decorar vuestra casa estas fiestas”.

De este elemento decorativo disfrutará toda su familia cuando se reúnan en su vivienda. Pero quien no lo hará será Jose María. Y es que ha salido a la luz que él ha roto con su entorno materno.

Esta es la manera que él ha tenido de actuar después de la controvertida exclusiva que se dio anunciando que será padre. Y también de que se desvelaran en Sálvame unos audios de su mujer, Paola, criticando al clan Campos. En ellos no dejaba 'títere con cabeza', ni siquiera María Teresa se libraba de sus burlas y comentarios, aunque estos ataques hacia la matriarca jamás se han emitido.

Terelu ha visto que el medio que se ha encargado de revelar lo que está sucediendo ha sido Lecturas. Ha llevado el asunto en portada bajo este titular: “La peor Navidad de Carmen. Su hijo no le habla y teme no conocer a su nieto”.

Terelu Campos 'saca la cara' por su hermana

La hija mayor de María Teresa ha visto que en Sálvame se ha abordado el tema del distanciamiento entre Borrego y su hijo. Una situación que ha llevado a esta a romper a llorar.

En este punto, Terelu ha tomado la palabra para defender a su hermana. En concreto, ha pedido a la revista que desmienta que esta ha sido la que ha filtrado lo que está pasando. Y el director de Lecturas lo ha hecho, dejando claro que aquella no es la fuente de su información.

Es más, Campos ha añadido: “No era difícil que esta información llegara a la revista. Cuando una persona (Carmen) está bastante jodida lo normal es que sus amigos, su familia y sus compañeros lo perciban y lo entiendan. Y vean que se derrumba en muchos momentos y que le cuesta seguir en el día a día, no hace falta dar una exclusiva”.

Estas palabras han roto a Carmen que ha salido llorando del plató. Ante esta salida la presentadora ha dicho: “Entender que yo no pueda ir detrás porque me voy a calentar y si me caliento, la lío. A mí la primera que me duele en todo esto es mi hermana”.

Después, Borrego ha regresado y ha dicho más calmada a cámara: “No puedo con las injusticias. Nadie me puede juzgar como madre, como tal he sufrido y seguiré sufriendo. Espero que todo se solucione y todo vuelva a su cauce, no ya solo por mí sino por otras personas que hay afectadas y tampoco se lo merecen”.

“Entonces, vamos a ser justos y razonables, hablando se entiende todo el mundo. Si hay que pedir perdón, se pide y a mí no me duele en prendas. Pero no me voy a tirar al suelo a que nadie me pise”.

Palabras a las que Terelu ha añadido: “Ni yo lo voy a consentir”.

