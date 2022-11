Terelu Campos destapa el secreto del hermano fallecido de Belén Ro

Terelu Campos está muy preocupada por su amiga y compañera, Belén Ro. Por eso, no se lo ha pensado dos veces a la hora de contar públicamente uno de sus mayores secretos de Pedro, el familiar fallecido de la periodista.

No hay ninguna duda de que estas últimas semanas han sido muy complicadas para Belén Rodríguez. Y es que, desde que se destapó la deuda que tuvo Kiko Hernández con ella, todo apunta a que la amistad entre estos dos amigos se ha roto para siempre.

Hace unos días, la compañera de Terelu Campos se puso en contacto con María Patiño para que le diera un mensaje al que había sido su amigo por más de 20 años.

| Mediaset

La televisiva relató que no estaba viendo nada, pero que podía decir que no volvería a mirar a la cara a Kiko Hernández. Y así fue como sentenció su relación con el exgran hermano.

Ahora, y tras ver la actitud que ha adoptado Belén Rodríguez, Terelu Campos ha decidido dedicarle su último post en su blog de Lecturas, donde ha hablado, entre otras cosas, de uno de los secretos mejor guardados de su hermano.

Terelu Campos cuenta toda la verdad

Este jueves 24 de noviembre, Terelu Campos ha acudido a su blog de Lecturas, Lo que nunca conté, para compartir su punto de vista acerca de esta guerra entre sus dos compañeros de trabajo.

"Esta semana no puedo dejar de hablar del tema principal que ocupa estos días el programa Sálvame: la relación de Belén Rodríguez y Kiko Hernández", ha comenzado explicando la presentadora, antes de hacer una sorprendente revelación.

| GTRES

Y es que, según ha contado ella misma, este tema le afecta profundamente, ya que conoce a Belén Rodríguez "desde hace más de treinta años". Desde entonces, ambas establecieron una bonita y sólida amistad.

A raíz de esta relación, Terelu Campos tuvo la oportunidad de conocer al hombre que le cambió la vida para siempre. Y es que Rafa Lorenzo y Pedro "han sido dos de los hombres más importantes en mi vida".

Gracias a Pedro, que murió tristemente de un infarto, la hija de María Teresa Campos tuvo la oportunidad de mostrar sus habilidades comunicativas.

"Ellos han creído en mí, profesionalmente hablando, me han dado seguridad y me han valorado más que nadie", ha dejado muy claro Terelu Campos, agradeciendo la oportunidad que le dieron en aquel momento.

Terelu Campos quiere que esta guerra finalice

Además, Terelu Campos ha aprovechado la ocasión para confesar lo preocupada que está por su amiga Belén. "He vivido sus momentos más felices y los más infelices de su vida, con sus parejas y sin ellas".

Y es que, durante los últimos 30 años, la presentadora de Sálvame ha sido "su refugio en muchas ocasiones" y es algo de lo que se siente muy orgullosa.

| España Diario

Y, aunque "el paso de los años" ha hecho que su relación no sea tan estrecha como antes, "eso no quita que mi cariño y el afecto que sentía por ellos siga existiendo".

En relación con la guerra que mantienen Kiko y Belén en la actualidad, Terelu no ha podido evitar mostrar la gran preocupación que siente al respecto. "Siempre he sabido que Kiko Hernández era un hombre especial en la vida de Belén".

"Mentiría si dijera que no estoy preocupada por ella. Lo estoy y mucho. Sé de su fragilidad emocional y sé que, desgraciadamente, en los momentos muy críticos no escucha a las personas que la quieren… Entre otras cosas, los amigos de verdad están para escucharlos aun cuando no nos guste lo que nos digan".

Además, ha querido aprovechar la ocasión para echarle un capote a la tertuliana de Telecinco. "Confieso que nunca he tenido ninguna conversación con ella en la que me contara algo sobre su relación con Kiko. Belén ha tenido vidas paralelas. Una con Kiko y otra con el resto de sus amigos".