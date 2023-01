Terelu Campos descubre los problemas en la relación y estalla

Terelu Campos ha vivido unas fiestas navideñas agridulces, porque su sobrino, José María Almoguera, no ha estado este año al lado de la familia. Y, además, ha vivido una enorme decepción. Sí, porque ha conocido que la relación que ha defendido vehementemente en La isla de las tentaciones, la de Javi y Claudia, está rota.

Al enterarse de la ruptura y, sobre todo, al ver la actitud del joven en plató ha acabado estallando. Y es que la hermana de Carmen Borrego se ha sentido ridícula y decepcionada. Ella siempre sacó la cara por él y lo apoyó incondicionalmente, pero ha visto que se ha equivocado.

Tan enfadada estaba que no ha dudado en encararse con el chico, al que le ha llegado a acusar de haberla engañado.

Terelu Campos conoce la verdad más inesperada

La madre de Alejandra Rubio ha sido una de las colaboradoras fijas del debate de La isla de las tentaciones. Y en cada una de las galas ha defendido la actitud de Javi, quien rechazó 'tentarse' con alguna chica por respetar a su novia, Claudia. Es más, Terelu no dudó en arremeter con dureza contra esta cuando llegó a besarse con Álvaro.

| Telecinco

La malagueña siempre creyó al chico, lloró con él cuando dijo que estaba perdiendo a su chica y se emocionó con el amor que siempre manifestó que sentía. Sin embargo, en el último programa, Campos se ha dado cuenta de que estaba equivocada.

En concreto, se ha quedado estupefacta al ver que la pareja ya no sigue junta. Y más aún cuando ha podido saber que la separación se ha producido por la supuesta infidelidad de él y por sus mentiras. Mentiras entre las que ha estado que ha engañado a todo el mundo con su edad.

Atónita es como se ha quedado la colaboradora al ver cómo se ha desenmascarado al joven en el que había confiado. Y esto ha acabado haciendo que estallara contra él. Ha sucedido cuando el concursante ha manifestado que antes de estar con Claudia no se había relacionado con chicas ni había tenido otra relación.

| Telecinco

Al escuchar estas afirmaciones, Terelu ha tomado la palabra visiblemente enojada: “Sí y los demás somos gilipollas. Javi, tío, yo me he partido la cara por ti y me siento una ridícula. Me siento ridícula porque me hubiese gustado conocerte de verdad y ahora te miro y no sé quién eres”.

“Yo veía al Javi débil, el que las había pasado putas, al que se había saltado las normas para ir a una villa y su novia no había abierto la puerta. Todo eso era mi Javi”.

Tan molesta se ha sentido con él por lo sucedido, que no ha dudado en darle un Oscar como mejor actor. Claro, porque considera que la ha engañado a ella y a toda la audiencia.

Terelu Campos es apoyada en su postura

La hermana de Carmen Borrego no ha sido la única que en directo ha mostrado su decepción con Javi. También la ha dejado de manifiesto la presentadora de La isla de las tentaciones, Sandra Barneda. Lo ha hecho después de ver su comportamiento en plató y sus mentiras, entre ellas que había estado con otra chica hace poco en casa de la que era su novia.

Ante todo esto, Terelu ha visto a su compañera de cadena, que tuvo una relación muy cómplice con él durante el programa, mostrar su sorpresa. Exactamente le ha dicho a él: “Tú sabes lo que vivimos en la isla. Pero ahora siento, desde que te vi en el reencuentro, que eres diferente”.

“En la isla eras un Javi que se emocionaba y aquí veo a un Javi anestesiado, entonces, eso es lo que a mí me sorprende. Tú y yo dentro hemos vivido cosas fuertes y ahora parece que no te afecta nada”.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp