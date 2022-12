Tamara Gorro, pillada con nueva compañía al poco de anunciar su divorcio

Tamara Gorro está viviendo un final de año realmente complicado pues, como ha anunciado hace unas horas, ha roto definitivamente su relación. A pesar de haberse dado una segunda oportunidad con su marido, Ezequiel Garay, han decidido separarse para siempre. Una decisión que ha dado a conocer en redes y tras la cual se ha marchado a una fiesta en buena compañía.

Exactamente ha acudido a la cena de Navidad de Antena 3, donde está trabajando. Lo ha hecho junto a varios amigos y compañeros que la están apoyando en estos momentos tan difíciles.

Tamara Gorro rompe para siempre su matrimonio con Ezequiel Garay

La extronista de MYHYV lleva un año muy duro por sus problemas de salud y por sus altibajos con Ezequiel. Así, a finales de 2021 anunció que habían tomado la decisión de separarse temporalmente por culpa de una crisis que estaban viviendo. Ruptura que pilló a todo el mundo por sorpresa, pues nadie imaginaba que había problemas entre ellos que siempre se mostraban felices en redes.

Esta situación causó un gran dolor en Tamara. Pero, seis meses después, comunicó a sus seguidores que ella y su marido se habían dado una segunda oportunidad. Y es que parece ser que se habían echado de menos y tenían claro que querían estar juntos.

| Gtres

Por este motivo, ha vuelto a pillar a todos por sorpresa que hace unas horas, Gorro haya utilizado Instagram para dar otro comunicado. En este caso, para revelar que han decidido separarse y que esta vez no hay vuelta atrás.

En concreto, le ha dicho a sus fans: “Os quiero contar algo y que lo sepáis por mí y no por ningún medio de comunicación. Ezequiel y yo definitivamente hemos tomado la decisión de continuar nuestros caminos por separado. Quiero destacar el amor profundo que siento por la persona que me hizo feliz durante todos estos años y el respeto que tendré de por vida al padre de mis hijos”.

“Por mi propia salud, no quiero hablar sobre este tema, ya que no me hace bien, es algo muy doloroso. Os pido ayuda, solamente comprensión y respeto. Gracias”.

| Instagram @tamara_gorro

De esta manera, ha desvelado que el matrimonio está roto por completo y para siempre. Pero quien aún no se ha manifestado al respecto es Ezequiel Garay, que mantiene el silencio absoluto por el momento.

Tamara Gorro y su primera aparición pública tras la noticia

La ex de Rafa Mora ya ha sido vista por primera vez tras desvelar su separación. Se la ha visto acudiendo acompañada de dos amigos y compañeros a la fiesta de Navidad de Antena 3. Celebración a la que ella ha acudido como integrante del programa Y ahora Sonsoles, que se emite en las tardes de lunes a viernes.

Tamara ha aparecido vestida con pantalón largo y camisa, ambos de color negro, y zapatos de tacón del mismo color. Llevaba el pelo recogido en un moño y llamaba la atención sus labios de color rojo, que contrastaban con el resto de su estilismo.

| EuropaPress

A pesar de que ha esbozado alguna que otra sonrisa ante las cámaras, la valenciana ha estado más seria de lo habitual. Y es normal, teniendo en cuenta la situación que atraviesa.

No obstante, seguro que acudir a esta cita le ha venido muy bien para desconectar, para relacionarse y para sonreír en un momento en el que le hace tanta falta. Lo habrá conseguido teniendo al lado en la celebración a figuras tan divertidas como Carlos Latre y Boris Izaguirre.

