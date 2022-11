Tamara Falcó toma una decisión con su embarazo que asusta Isabel Preysler

Tamara Falcó ha sido el personaje de la crónica social por excelencia durante este último año. La marquesa de Griñón ha demostrado que no tiene ningún problema en exponer su vida privada a los medios de comunicación. Ahora, la hija de Isabel Preysler vuelve a poner patas arriba a la prensa al pronunciarse sobre uno de los temas más controversiales: la maternidad.

Tamara es una mujer de firmes convicciones y sabe que la maternidad es un tema muy importante para ella. Por ello, tiene muy claro la postura que tiene al respecto. Por primera vez, la colaboradora de televisión se ha mostrado muy abierta a hablar sobre este tema.

Tamara Falcó se pronuncia sobre la maternidad

El último año no ha sido nada fácil para Tamara Falcó, la empresaria ha acaparado todo tipo de titulares en los últimos meses. Su nombre ha sido el centro de miles de críticas. La ruptura con Íñigo Onieva o las incendiarias declaraciones en el congreso de México la pusieron en el foco de la polémica.

| EuropaPress

La hija de Isabel Preysler optó por alejarse de los medios de comunicación debido a la gran presión mediática a la que estaba sometida. Ahora, totalmente renovada, Tamara ha vuelto a reincorporarse a todos los proyectos que tenía y, por ende, se ha reencontrado con los medios.

La marquesa de Griñón ha demostrado que no tiene ningún pudor para hablar sobre su vida personal. Por ello, se ha aventurado a hablar sobre la maternidad y cuáles son las condiciones indispensables para ella.

Tamara tiene muy claro que para ella no es ninguna preocupación haber llegado a los 41 años sin tener hijos. Para Falcó tener un hijo debe ser fruto del amor de dos personas. Y todo apunta a que por el momento, ni se lo plantea: "Lo he dicho muchas veces. Me encantan los niños, pero creo que son fruto del amor. Es una cosa que me gustaría compartir con alguien y vivir en pareja", confesaba.

Ser madre soltera es una opción que la marquesa de Griñón ni se plantea. Para Tamara es imprescindible que haya dos personas para cuidar y criar a su hijo: "Sola no tendría hijos. Lo respeto, pero yo no siento la suficiente necesidad de hacerlo. Creo que para un niño también es bueno tener a dos personas; no sé, a veces ni con dos es suficiente”, revelaba.

Sin embargo, ha querido dejar claro que a ella le apasionan los niños y que, desde luego, la faceta de tía sí que la tiene muy latente. Tamara adora a sus sobrinos: "Estoy encantada con mis sobrinos. Quien a Dios no dio hijos, dio sobrinos".

Parce que, por el momento, Tamara lo tiene claro y el tema de la maternidad no es algo que le quite el sueño. Por otro lado, su madre, Isabel Preysler, sí ha manifestado en alguna ocasión su deseo de que Tamara la convierta de nuevo en abuela, pero parece que le tocará esperar.

Tamara Falcó y sus planes para Navidad

Tras dos Navidades en pareja, Tamara Falcó vuelve a pasar las Navidades soltera. La empresaria ha hablado públicamente sobre este tema.

| Atresmedia

La marquesa de Griñón aún no ha decidido cómo pasará estas fechas tan señaladas, ya que sus compromisos profesionales podrían interrumpir sus planes: "Todavía no lo hemos decidido, el 23 tengo programa de El Hormiguero y si nos vamos fuera no podría llegar. Es complicado, lo decidiremos en estos días", confirmaba.

Tamara tiene claro que este año lo pasará junto a sus familiares, y todo apunta a que será en Madrid, debido a su apretada agenda.