Tamara Falcó perdona a Íñigo Onieva y vuelven a ser novios: hay fotos

Tamara Falcó ha vuelto a escribir un nuevo capítulo a su historia con Íñigo Onieva: ha perdonado al empresario y vuelven a ser novios. Hay unas fotos que demuestran esta noticia que se publicarán en la revista de cabecera de Isabel Preysler. La periodista María Patiño asegura que la reina de corazones “maneja los tiempos mejor que nadie”.

Tamara Falcó, según ha contado su amiga Pilar Vidal, ha decidido que va a empezar de cero con su antiguo prometido. El compromiso solamente duró 24 horas, pero ella se quedó prendada y se ha quedado con ganas de casarse. “Íñigo ha estado pico y pala hasta que lo ha conseguido, hay cosas que se saben y otras no, pero le corresponde a ella contarlo”.

Tamara le ha confirmado la información a Pilar, pero la periodista todavía no ha hablado con la marquesa. Vidal es autora de esta exclusiva y todos sus compañeros de Sálvame le han dado la enhorabuena. “Era evidente que a Tamara le atraía este chico y de alguna manera provocó verlo”, asegura María Patiño.

“Los amigos y la familia de Tamara temían que esto se produjera, pero Isabel no quería esto y advirtió a Tamara de algo. Le dijo que si volvía con que no volviera a casa con él porque es normal, estaba ofendida y quería lo mejor para su hija”. Kiko Matamoros asegura que esta noticia traerá muchos problemas porque los que quieren a Falcó no apoyan a Onieva.

“Falcó Ha decidido perdonarle y darle una segunda oportunidad, pero el entorno está estupefacto y hay que respetar y apoyar”, explica Pilar. “Tamara no va a anunciar la noticia, pero hay unas imágenes en la revista de cabecera de su madre de ellos dos. Ella no ha tenido nada que ver porque está desvinculada de la revista”.

Tamara Falcó admite que no tiene escapatoria

Tamara conoce perfectamente cómo funciona el negocio del espectáculo, por eso ha admitido la noticia. La revista ¡Hola! va a publicar unas fotos que demuestran que ha habido un acercamiento, son las pruebas definitivas. La marquesa sabe que estas imágenes supondrían el principio del fin de su secreto, por eso ha terminado reconociendo los hechos.

Íñigo Onieva no ha parado hasta reconquistar a su ex, está muy arrepentido y ha hecho todo lo que estaba en su mano. Por fin se ha ganado su perdón y ahora vuelven a ser novios, las fotos que publicará ¡Hola! no dejan lugar a la imaginación. La influencer ha intentado ser discreta y disimular, pero la revista de cabecera de su madre no ha tenido piedad con ella.

Falcó prefiere no hacer declaraciones por el momento, pero es evidente que tendrá que pronunciarse. En Sálvame han explicado que volverá a vivir con el empresario, quiere intentarlo al completo. La mudanza todavía no se ha realizado, pero será en las próximas semanas.

