Tamara Falcó no cumplirá la promesa que le hizo a su primer hijo

Tamara Falcó lleva una rutina a un ritmo extremadamente agitado. La vida amorosa de la marquesa de Griñón siempre está en el punto de mira, ya que ha estado llena de traiciones y engaños.

La hija de Isabel Preysler ha sorprendido estas últimas semanas con una noticia que ha dado la vuelta a todos los platós de televisión. Tamara Falcó habría iniciado una relación especial con uno de los amigos de la expareja, que formaban esta e Íñigo Onieva. Un hecho que, cuando ha llegado a oídos del empresario, no le ha gustado nada.

Recordemos que Tamara Falcó e Íñigo estuvieron comprometidos menos de 48 horas. Su compromiso acabó precipitadamente cuando la socialité se enteró de la infidelidad de su exnovio. Algo que fue un gran revuelo y se transmitió, casi en directo, de lo que pasaba entre los que iban a ser marido y mujer.

Ahora, Tamara Falcó ha vuelto a recuperar la ilusión con Hugo Arévalo, amigo de ambos ex. Y es que él iba a ser el futuro padrino del bebé que tuviesen. Cosa que ha cambiado estrepitosamente.

Así que ahora es Íñigo Onieva quien está bastante molesto por lo que ha ocurrido. "Sus amigos se quedaron impactados. Íñigo le reclamó el gesto delante de todos sus amigos en un grupo de WhatsApp", explican algunos amigos íntimos de Tamara.

"Es una alta traición"

Arévalo y Onieva son amigos desde hace cinco años. Y con la marquesa de Griñón lleva una empresa que inauguraron a principios de verano. Se puede decir que el vínculo que les une se remonta a bastante tiempo atrás.

"Íñigo está cabreado no, lo siguiente. Entiende que es una alta traición porque la relación de ambos viene de años atrás", ha explicado Isabel Rábago.

"Fijaos cómo era de intensa la relación de Íñigo y Hugo, se fueron a pasar el verano a Sotogrande Íñigo, Hugo y Tamara, novia de Onieva en aquel entonces", ha continuado explicando.

"En medio de esas reuniones veraniegas, se plantean cosas como la boda de Íñigo y Tamara. Ellos estaban hablando de que se casarán y tendrán descendencia. Y en un momento Tamara e Íñigo le dijeron: 'El día que tengamos un hijo, tú serás el padrino.'"

"Mientras Íñigo Onieva lloraba en el hombro de su amigo, este le estaba tirando la caña a su novia", decía la periodista.

Y es que el ex de Tamara Falcó le dijo de todo a su examigo en un mensaje que se ha hecho público. "Hugo, eres una sucia rata. Declararse a la ex de un amigo es algo que de por sí está prohibido dentro del código de hombres".

"Pero tú, pero tú te has declarado y has besado a la exprometida del que se supone era uno de tus íntimos amigos. Y para coronarte, solo a un mes de dejarlo."

"No es que no solo no seas hombre, eres un mierda de ser. Después de haberte acogido en mi relación y en todos nuestros planes de viajes, semejante traición y aprovecharte de una mujer vulnerable", decía tajante.

