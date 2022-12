Susanna Griso rompe el silencio tras el embarazo que nadie esperaba

Susanna Griso ha sido la última en pronunciarse acerca del inesperado embarazo del que todo el mundo habla. No ha querido dejar pasar la ocasión para compartir con toda la audiencia de Antena 3 lo que sabe al respecto. Este miércoles 28 de diciembre, los medios se hicieron eco de la última y sorprendente exclusiva que la revista Lecturas publicó en su portada.

Según ha desvelado esta citada cabecera, Cristina Pedroche está embarazada del que será su primer hijo junto al conocido chef Dabiz Muñoz. Nadie esperaba este embarazo y Susanna ha roto su silencio para dejar clara su postura. Está igual de sorprendida que todos, ella tampoco esperaba la noticia porque su compañera aseguró que no quería ser madre.

La reina de las Campanadas confesó en su última entrevista para 20 Minutos que "ahora no entra en mis planes" el convertirse en madre. Pero una imagen vale más que mil palabras. Lecturas ha mostrado las primeras fotografías de la compañera de Susanna Griso visitando la clínica ginecológica en la que está realizando el seguimiento del embarazo.

Tras este bombazo de fin de año, han sido muchos lo que se han querido pronunciar al respecto. Aunque los trabajadores de Zapeando han optado por cerrar filas en torno a Cristina Pedroche.

Pocas horas después de saltar esta noticia por los aires, Dani Mateo aseguró que no sabe nada de ella. "El móvil de Cristina ha ardido esta mañana por este tema, pero no ha respondido a nadie. Ni siquiera a Miki", aseguró en presentador de La Sexta en pleno directo.

Ahora, Susanna Griso ha decidido romper su silencio para contar qué hay de cierto en toda la información que Lecturas ha hecho pública en las últimas horas.

Susanna Griso desvela toda la verdad

Susanna Griso ha querido poner un poco de luz sobre el inesperado embarazo de Cristina Pedroche y su marido, ya que muchos consideran que quizás hemos podido ser víctimas de una inocentada.

Varios usuarios de las redes sociales han especulado con la posibilidad de que esta información tan solo sea una broma de Lecturas por el Día de los Santos Inocentes.

Por eso, Susanna Griso no ha tardado en compartir con todos los seguidores de Espejo Público la información que tiene al respecto. Este mismo miércoles, la presentadora y el resto de sus compañeros dedicaron gran parte de la emisión de este matinal a comentar dicha información.

Con Roberto Brasero presente en el plató, la comunicadora no quiso dejar pasar la ocasión para preguntarle directamente si sabía algo al respecto. Y es que, no hace mucho, 'el hombre del tiempo' tuvo la oportunidad de grabar junto a Pedroche el vídeo promocional de Las Campanadas.

"Confiesa, ¿qué viste?", le preguntó sin tapujos Susanna Griso. Pero, al contrario de lo que esperaba, la periodista no logró que su compañero soltara prenda: "Lo que se ve, lo mismo".

En un intento por conocer más detalles sobre dicho embarazo, la presentadora volvió a insistir y le preguntó si en aquel momento vio "una mínima curva de la felicidad".

Por su parte, Brasero quiso dejar claro que él no sabía nada al respecto y además confesó que no se terminaba de creer la noticia. "Pero, ¿hoy no es el Día de los Inocentes? A lo mejor es una inocentada", puntualizó a continuación.

Fue en este preciso momento cuando Susanna Griso pidió silencio en el plató para compartir con todos los televidentes la información que le acababa de llegar a su teléfono móvil.

"Tengo información. Como yo he dicho que esta portada era objeto de mucha rumorología, desde Lecturas me aseguran que es real, que lo cuentan todo en la revista, que incluyen fotos de la revisión ginecológica a la que acude Cristina Pedroche con su marido".

Además, la comunicadora hizo referencia a las pistas que la futura mamá ha ido dado en sus últimas entrevistas. Curiosamente, en una de sus últimas charlas con la revista ¡Hola!, Pedroche aseguró que "David ha puesto una semillita en el vestido de este año".

"Sabemos que el maquillaje va a ser una alegoría de la maternidad", puntualizó Susanna Griso. "Me parecería dar la campanada, anunciar el embarazo el día de Las Campanadas", aseguró Lorena García a continuación.

