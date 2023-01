'Supervivientes 2023': una muerte inesperada entristece la nueva edición

Supervivientes 2023 todavía no ha comenzado, pero una triste noticia hace sombra en la nueva edición que planea Mediaset. Y es que, una persona muy cercana al concurso se ha visto afectada por la muerte de un ser querido.

Muchos son los que esperan con ansia la próxima aventura de Supervivientes 2023. El reality de supervivencia más famoso de la televisión trae consigo jugosas novedades, como la ausencia de Lara Álvarez. Sin embargo, la marcha de la presentadora no es lo único que hay que lamentar en Supervivientes 2023.

Supervivientes 2023 enfrenta un duro varapalo

El protagonista de la tragedia no es otro que Hugo Paz. No cabe duda de que es uno de los rostros más conocidos de los realities de Mediaset.

Desde su salto a la fama en Mujeres y Hombres y Viceversa no ha parado. Ha formado parte de espacios como La Isla de las Tentaciones y en pasadas ediciones de Supervivientes. Todo un animal televisivo que ahora enfrenta sus peores momentos.

| Mediaset

Se trata de la muerte de su padre, Manuel Paz. El exnovio de Sofía Suescun había informado sobre la larga estancia de su progenitor en el hospital. Sin embargo, no desveló las causas ni los motivos.

Finalmente, se cumplió el peor de los desenlaces y ha sido el hijo quien ha comunicado la noticia en sus redes sociales. “Hola Papá, hola amigo mío. ¿Por qué tan rápido, papá?”, comenzaba su post de Instagram.

En el extenso escrito, Hugo ha expresado sus sentimientos de la mejor manera posible. “Te has ido y te has llevado parte de nosotros contigo. No sé explicar el dolor tan inmenso que siento y sentiré para el resto de mi vida”.

La publicación que acompañaba estas tiernas palabras era un vídeo con momentos familiares que ilustraba a la perfección el vínculo entre ambos.

Asimismo, ha tenido tiempo de agradecer los consejos y el incondicional apoyo que le brindó en vida.

“Has sido mi mejor amigo y mi padre, dándome consejos claros y duros en mis peores momentos. Apoyándome en todo momento y alegrándote de todo lo bueno que me ha ido pasando en la vida. Gracias por inculcarnos a toda la familia los valores tan bonitos”.

Por último, el exconcursante de Supervivientes terminaba afirmando que su padre lo protegerá a él y al resto de la familia desde el cielo.

Supervivientes 2023 y su casting más explosivo

Supervivientes 2023 ha iniciado la cuenta atrás para el pistoletazo de salida de la nueva edición. La cadena ha adelantado el estreno a marzo y todo indica que el casting va a ser de infarto.

No cabe duda de que Supervivientes 2023 es el gran buque insignia de Mediaset en lo que a realities se refiere. Además, hay que recordar que la franja del prime time se le está resistiendo a Telecinco. No es de extrañar que la cadena quiera triunfar por todo lo alto con el concurso de supervivencia.

Por supuesto, uno de los factores clave para que esto suceda es elegir a los personajes adecuados. Así pues, el elenco de personajes está medido al milímetro para no dejar indiferente a nadie.

| España Diario TV

Kiko Hernández, Belén Rodríguez, Jesulín de Ubrique, Patricia Conde, Íñigo Onieva, Dulceida o Adara Molinero son algunos ellos. También se une Soraya Arnelas, Ángel Garó y Patricia Donoso, entre otros. Con tal despliegue solo queda preguntarnos: ¿Romperá Supervivientes 2023 todos los récords?

