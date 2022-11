Sonsoles Ónega tiembla: una de su colaboradoras ha tomado acciones legales

Sonsoles Ónega está atravesado una de las semanas más convulsas de los últimos tiempos. Su vuelta a la parrilla televisiva no ha dejado de acaparar titulares, Y Ahora Sonsoles continúa con el respaldo de la audiencia, aunque también envuelto en varias polémicas. Un micrófono abierto coló un comentario de lo más malsonante por parte de la Sonsoles Ónega.

A esto se le sumó la abrupta salida del programa de Carmen Lomana. La socialité confesó no estar a gusto en el programa, por lo que decidió abandonarlo. Ahora, una de las colaboradoras de Y Ahora Sonsoles tiene claro que va a tomar medidas legales.

Sonsoles Ónega, en el foco de la polémica con su programa

Tan solo un mes en emisión ha sido suficiente para colocar el programa de Sonsoles Ónega en el centro de todas las polémicas posibles. El formato venía pisando fuerte, con nuevas caras como colaboradores, y con fichajes de lo más sorprendentes.

| Atresmedia

Tamara Gorro o Mar Flores eran algunos de los fichajes bomba para el programa. Pero hace unas semanas, un nuevo nombre llegaba directo al plató para dejar a todos sin palabras. Una de las mujeres más buscadas de los últimos meses fichaba por el programa de Sonsoles Ónega: Esther Doñas.

La marquesa viuda de Griñón aseguraba que volvía con fuerzas a los medios, y con la intención de acabar con todo lo que se había especulado sobre ella.

Sin embargo, la aparición de Doñas en televisión no estuvo exenta de polémicas. Muchos quisieron dar su opinión, y es que la modelo despierta todo tipo de opiniones.

La periodista Marina Castaño fue tajante con Doñas:

"Es bipolar, toma tratamientos antidepresivos, pero los mezcla con alcohol y eso es muy mala cosa. Por eso tiene esos arrebatos tan escandalosos que tuvo con Carlos en mi presencia tantísimas veces", sentenció.

Estas palabras no fueron pasadas por alto, y Esther Doñas afirmó que tomaría medidas legales por esas declaraciones:

"Se está estudiando demandarla. No tengo todavía nada decidido, porque ayer fui a la tele y hoy ha sido un día complicado para mí. He estado muy ocupada, pero es un tema en el que estamos trabajando”, reveló.

| ANTENA 3

Pero Carmen, íntima amiga de Castaño, no ha dudado en salir en defensa de su amiga. La socialité abordaba el tema cuando era preguntada por los reporteros en un photocall:

"Que tome medidas, porque como empiece a salir todo lo que hay de ella. Es un personaje que no me interesa, carece de interés", aseveraba.

"Es que es alucinante. Es que ella de repente está mintiendo totalmente, porque el juez salió corriendo porque ya se veía como el pobre Carlos Falcó. Que mal miente, cómo miente, ya es por psicopatía”, sentenciaba

Sonsoles Ónega se pronuncia sobre la salida del programa de Lomana

Sonsoles Ónega tuvo que presenciar en directo cómo Carmen decidía autodespedirse del programa y dejar de formar parte del equipo. Carmen no se sintió lo suficientemente valorada en el magacín:

"A mí me gusta mucho comunicar, me gusta mucho la comunicación y me gusta mucho la televisión. Me gusta mucho poder hablar de cosas interesantes. Pero no darme un paseíllo por un plató", dijo la comunicadora.

Por otro lado, Sonsoles Ónega quiso arrojar un poco de luz sobre el asunto y se pronunció:

"Carmen ha tomado esa decisión y está bien", aseguraba la presentadora ante los micrófonos de Europa Press. Además, aseguró que había sido decisión suya y no del programa.