Sonsoles Ónega y el error que deja al descubierto su verdadera cara

Sonsoles Ónega continúa en boca de todos tras la última polémica que ha protagonizado en su último programa, Y Ahora Sonsoles. Lo cierto es que, desde que la periodista llegó a Antena 3, no ha dejado de acaparar titulares de lo más controversiales. Ahora un descuido en pleno directo la ha colocado de lleno en el ojo público y la audiencia tiene muy clara su posición al respecto.

A todos nos puede jugar una mala pasada los nervios o la presión, pero cuando estás delante de una cámara debes llevar mucha cautela, porque todo se está grabando. Eso mismo es lo que le ha ocurrido a Sonsoles Ónega. Un micrófono abierto, durante la última emisión de su programa, ha captado las polémicas palabras de la presentadora.

Sonsoles Ónega queda retratada en pleno directo

Sonsoles Ónega es una de las presentadoras de televisión más veteranas, sin embargo, nadie está exento de que un fallo técnico te juegue una mala pasada. Si pensamos en la periodista, automáticamente nos viene a la cabeza su gran talante educado y refinado. Pero lo cierto es, que bajo situaciones de presión todo cambiamos.

La hija de Fernando Ónega protagonizó sin saberlo un momento un tanto bochornoso, y que no dejó en muy buen lugar a la periodista. La presentaba estaba dando paso a un vídeo de Rosario Flores en el que ofrecía un discurso de agradecimiento.

Lo lógico hubiese sido que una vez que el vídeo entra en emisión, los micrófonos de los colaboradores y presentadores quedasen silenciados. Sin embargo, durante la reproducción del vídeo, el micrófono de Sonsoles continuaba abierto, pudiendo así escucharse las palabras de la periodista.

Las palabras de Sonsoles se escucharon mientras el vídeo estaba emitiéndose: "No, no, ya te he dicho que no puedo. ¿Qué hago con el puto libro?, dijo la presentadora, sin saber que la audiencia lo estaba escuchando todo.

A la vuelta del vídeo, la periodista estaba sosteniendo uno ejemplar de Lejos de Luisana, ya que iban a hablar de la ganadora del premio Planeta. Acto seguido, Sonsoles afirmaba lo contenta que estaba por estar regalando libros entre el público:

"No me puede gustar más esto, regalar libros...", afirmaba muy sonriente.

Pero la periodista no tenía ni idea de que se había escuchado su reacción previa a volver a plató.

Estas palabras fueron recogidas por los usuarios de redes sociales, que no tardaron en criticar su actitud.

Un tuitero se aventuró a reprochar la actitud de la presentadora:

"Sonsoles cuidado con los micrófonos que se te ha oído decir "que hago con el P... libro" y estabas hablando de un premio Planeta", escribía el usuario.

Sonsoles Ónega se pronuncia sobre el despedido de Carmen Lomana

La presentadora lleva unas semanas de lo más convulsas, ya que esta no ha sido la única polémica a la que ha hecho frente. Carmen Lomana decidía abandonar Y Ahora Sonsoles, y dar por finalizada su colaboración con el programa de Antena 3.

Según reveló la socialité, no se sentía "necesaria en el programa", y para eso prefería no acudir al programa

A mí me gusta mucho comunicar.... Pero no darme un paseíllo… y decir: ‘Ay, qué vestido más mono’. Yo me quedo feliz en mi casa y me quedo aquí siempre que tenga algo interesante que decir. Si no, no", sentenciaba.

Sonsoles se pronunció sobre la salida de Carmen, y afirmó que había sido decisión suya y no del programa.

