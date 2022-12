Así es Sol, la madre de Lydia Lozano que hace llorar a la colaboradora

Lydia Lozano lleva muchos años trabajando como periodista del corazón. Sin embargo, con su andadura en Sálvame también ha pasado a convertirse en personaje de la prensa rosa con sus confesiones sobre su vida privada. Y esto ha dado lugar a que conozcamos a su marido, Charly, y a su madre, Sol.

La canaria, en concreto, en más de una ocasión se ha referido a la mujer que le ha dado la vida. Mujer que es su gran apoyo y que en alguna ocasión la ha hecho llorar de felicidad al reconocer lo orgullosa que está de ella.

Lydia protagonizó un tierno momento con su mamá en Sálvame. Esta última le hizo llorar porque le dedicó unas palabras muy emotivas.

Lydia Lozano tiene en ella un gran apoyo

La colaboradora de Sálvame lleva unas semanas muy complicadas, de enfrentamiento en enfrentamiento. Y seguro que en las mismas ha tenido el respaldo de su madre, que cuenta con 93 años. Esta la apoya en todo e incluso la aconseja, como hizo hace poco con motivo de la nueva entrevista de Albano en el Deluxe.

Si Lydia rechazó sentarse junto al cantante italiano fue porque dicha familiar se lo pidió encarecidamente. Petición que se dio a conocer en el programa de las tardes y que hizo que la anciana volviera a convertirse en protagonista del espacio. Decimos volviera porque no es la primera vez que se ha hablado de ella en directo.

La periodista también la mencionó al reconocer lo mal que había pasado por perder a uno de sus hijos por culpa de la pandemia. Un dolor ante el que, a pesar de todo, había mostrado gran fortaleza.

| Europa Press

Lydia Lozano, perpleja ante la aparición de su madre

La mujer de Charly no solo ha hablado de Sol en televisión o se ha dejado ver con ella paseando. También ha podido ver que esta hace algún tiempo incluso se animó una vez a aparecer ante las cámaras. Fue en noviembre de 2021 con motivo del mercadillo solidario que Lozano realizó para recaudar dinero para La Palma.

Lydia se quedó perpleja al ver que Sol no quiso faltar a esta cita tan especial, pues decidió darle su apoyo en una causa tan bonita. Y por este motivo se animó a contestar las preguntas que el reportero Kike Calleja, compañero de su hija, le hizo en dicho evento. Expuso que no podía faltar: “Vengo con muleta, que no es cualquier cosa, pero no podía dejar de venir”.

Al querer conocer su opinión sobre el mencionado mercadillo respondió “esto es como es mi hija. Así es ella, todo para La Palma, que todo es poco y es que lo necesitan”.

Estas palabras hicieron que Lozano llorara, lo que provocó que la anciana añadiera: “Es que ella llora muchísimo y no podía librarse de esta. Estoy muy orgullosa de ella”.

| Mediaset

La ternura que rezumaron las declaraciones de la matriarca de la familia Lozano emocionaron a todo el mundo. Lydia, entre lágrimas, quiso nuevamente dedicarle un cariñoso mensaje a aquella. Lo hizo diciendo: “Yo le dije que no hablara, pero me dijo: «Soy de El Paso y tengo que hablar»”.

“Estuvo en el mercadillo con muchos de mis compañeros y me dijo: «Me ha caído muy bien David Valldeperas». Le volví a insistir para que no hablara, pero me contestó que ya daba igual porque la habían sacado en las revistas. Y también me expuso que era importante que una mujer de El Paso estuviera allí”.

Asimismo, explicó emocionada que “ella compró ropa que yo doné porque la quería volver a tener”.

