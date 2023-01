Sol, la madre de Lydia Lozano que debe perdonar una gran traición

Lydia Lozano ha sido una de las colaboradoras elegidas por Carmen Borrego para estar presente en el primer Sálvame de 2023. Haciendo gala del talento que le caracteriza, ha estado a la altura de las circunstancias y ha brillado más que nadie. En esta ocasión ha hablado de su familia, lo ha hecho justo después de ser señalada por no haber tenido hijos.

Lydia Lozano ha participado en los debates que ha propuesto la tía de Alejandra Rubio y uno de ellos ha causado sensación. Carmen quería saber si sus tertulianas pensaban que las madres debían perdonar cualquier cosa por el hecho de ser madres. Lozano cree que no y reconoce que Sol, la suya, ha soportado grandes traiciones.

| Europa Press

Lydia ha sido más sincera que nunca porque está cansada de que le reprochen siempre lo mismo. No ha querido tener hijos, pero puede hablar del tema porque es hija y porque en el pasado ha cometido errores muy serios. “Me ha perdonado de todo”, comenta haciendo alusión a Sol, quien siempre se ha mantenido al margen de los medios.

Lydia, sin ningún tipo de mala intención, ha vuelto a traicionar a su mamá, pero lo ha hecho sin darse cuenta. Sol no quiere ser famosa, de hecho solamente ha salido una vez en televisión y lo hizo para apoyar a la periodista. Lozano montó un mercadillo solidario y su familiar estuvo allí para demostrar que estaba enormemente orgullosa de ella.

Lozano ha hablado de su familia en contadas ocasiones, pero siempre que ha dado el paso se ha armado un gran revuelo. Concedió una entrevista en el programa de Bertín Osborne y reconoció que sus padres eran de origen acomodado. Pero ella nunca se ha aprovechado de nada, por eso siempre se ha financiado todos sus caprichos, hasta los más caros.

Lydia Lozano hace grandes esfuerzos por los suyos

Lydia está acostumbrada a sufrir en televisión porque es el blanco fácil de sus compañeros, pero no quiere rendirse y no lo hará. Es una de las grandes estrellas de Telecinco y su presencia es esencial para entender el funcionamiento de Sálvame. Los colaboradores de Jorge Javier Vázquez le atacan, pero los espectadores están con ella porque todos saben que es esencial.

| GTRES

Lozano solamente ha faltado una vez a su puesto de trabajo: la última vez que Al Bano Carrissi visitó el plató de Sábado Deluxe. No lo hizo por ella, lo hizo por su madre porque, según contó, “casi le da un parraque” cuando se enteró de la noticia. No le gusta esconderse, pero en esta ocasión hizo una excepción porque no quiere que nadie de los suyos sufra.

La canaria ha tenido mucha suerte de tener una familia tan comprensiva, familia que en su momento recibió muy bien a Charly. El arquitecto lleva casado con Lozano más de 30 años y forman un binomio inseparable. Nunca ha salido en televisión, a pesar de que ha tenido grandes oportunidades porque en Telecinco se habla mucho de él.

Lydia Lozano es la mayor aliada de Sol

Lydia siempre ha hablado muy bien de su mamá, a pesar de que hacerlo sea una traición bastante peligrosa. De momento sus compañeros le han respetado y nadie ha hecho ningún comentario ofensivo, aunque esto no es un esfuerzo. Sol es estupenda y, según cuenta su hija, tiene un sentido del humor arrollador.

Lozano, a pesar de que se emociona con facilidad, es una mujer fuerte y empoderada. No hay nadie que frene sus ganas de seguir avanzando y eso que lleva toda la vida en televisión. Siempre se propone nuevos retos y sale victoriosa de todos.

