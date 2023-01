Sofía Suescun tiene un problema con su novio que se niega a esconder

Sofía Suescun es una influencer que siempre ha dado de qué hablar y la polémica le ha rodeado cada vez que ha pisado un plató. Aunque ya no está en Telecinco, su familia sigue facturando y, en este caso, lo han hecho su novio y su madre Maite Galdeano en Pesadilla en el Paraíso 2. Eso sí, en las últimas horas, Sofía se ha puesto algo triste porque le ha dolido un polémico comentario que ha hecho su novio Kiko Jiménez.

Ella está siguiendo el reality ubicado en una granja gaditana con todo lujo de detalles. No quiere estar ajena a lo que pase allí por si la citan en algún momento. Y eso es lo que ha pasado para su desgracia.

Lo cierto es que la influencer no quita ojo a las evoluciones del colaborador de Sálvame, que aún aguanta dentro de la granja en la que comparte espacio con otros personajes. Estamos hablando de concursantes de la talla de José Antonio Avilés, Antonio Montero o el hijo de Pipi, Borja Estrada.

Sofía Suescun, molesta tras lo que ha dicho su novio en la granja

El caso es que en los últimos días, hemos visto cómo Maite Galdeano ha sido expulsada a las pocas semanas de que comenzase el reality de Telecinco.

Así las cosas, todos sabemos los pocos pelos que tiene en la lengua la navarra y ha dado cuenta de ello hace unas horas. Por ello, se ha explayado en plató confesando algo de lo que pasó dentro del reality entre madre y yerno. Algo que no ha gustado nada en absoluto a la buena de Sofía Suescun.

Y es que Sofía podría estar muy enfadada con el que lleva siendo su novio los últimos tres años por unos comentarios que, según ella, están fuera de lugar.

Fue el pasado jueves 19 de enero cuando Maite tenía que abandonar la granja donde tiene lugar Pesadilla en el Paraíso después de una semana complicada para ella. Lo cierto es que la convivencia con su yerno no ha sido del todo buena y ha quedado patente en algunos roces que han tenido.

“Así que no le conoce, mal por Kiko”

Eso sí, aun despidiéndose con mucho cariño, cuando Maite era expulsada la que fuera conductora de autobuses estaba contrariada por algo en concreto. Y es que el andaluz afirmó que esta, a veces, no remaba a favor de obra con relación al trabajo de influencer de su hija.

Maite, ni corta ni perezosa, ya dejó claro que no estaba de acuerdo con lo opinado por Kiko Jiménez y su hija afirma más de lo mismo.

“Esa pregunta le ha dolido mucho a mi hija porque es que no. Así que no le conoce, mal por Kiko. A mí me dolió muchísimo”, sentenciaba tajante uno de los personajes televisivos que ha dado más momentazos en Telecinco en los últimos años.

“Una madre nunca perjudica a una hija, solo beneficia. El único amor verdadero es el de una madre a una hija, verdaderísimo, y perjudicar jamás”. Así apuntilló su speech la flamante exconcursante de Pesadilla en el Paraíso 2.

Por el bien de todos, el tema se quedó ahí y esperemos que todo se reconduzca para bien entre ambos familiares. Aun con ese problema, Galdeano sostuvo que “no sabíamos cómo iba a deparar la relación de nosotros concursando juntos y la verdad que Sofía nos ha servido a los dos de sostén, para mejor, para bien y para alivio”.

