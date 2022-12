Sofía Suescun recibe la peor noticia del cáncer que padece su madre

Sofía Suescun es uno de los rostros más conocidos de nuestro país. La joven, además de arrasar en la pequeña pantalla, también lo hace a través de las redes sociales, donde acumula millones de seguidores. Su carisma y su personalidad le han llevado a ser una de las concursantes de GH más queridas.

Haber sido y ser una de las personas con más seguidores y con una vida que levanta tanta curiosidad, el entorno de Sofía Suescun también se ha convertido en algo mediático. Su madre, Maite Galdeano, con quien entró en la casa de GH es ya una de las mujeres más seguidas. Su humor y sus hilarantes comentarios la han convertido en un personaje televisivo.

Y es que Sofía Suescun y ella están muy unidas. Comparten y se cuentan todo lo que acontece en sus vidas. Sin embargo, hubo algo que Maite no llegó a contar a su hija hasta mucho tiempo después de que ocurriera.

Un duro varapalo

La suegra de Kiko Hernández padece una grave enfermedad que le influye en su día a día. Se trata de un cáncer de sangre del que tiene que estar muy pendiente. Sin embargo, no se lo contó a Sofía Suescun hasta después de dos años de enterarse.

Así lo contó para la revista Lecturas, "me salió cuando tenía 38 años. En la Clínica Universitaria (de Navarra) me hicieron pruebas de contraste y demás, es genético. Es una enfermedad desconocida y por eso no la saben dominar bien".

Sofía ha recibido la noticia y la sigue asimilando: la enfermedad es genética. Sin embargo, su madre es fuerte y no se rendirá nunca.

Sobre cómo se enteró Sofía Suescun, la pamplonica ha dicho que se lo calló. "Esto del cáncer no se lo conté hasta hace poco. Antes le decía: 'La mamá tiene un problema en la sangre, como el abuelo, y se tiene que ir a tratar'".

Sofía Suescun, sin embargo, se daba cuenta de que algo estaba pasando. Aunque nunca pudo adivinar la gravedad del asunto. "A mí me han hecho auténticas sangrías, me han quitado medio litro de sangre cuando estaba currando, porque entrañaba un riesgo brutal".

Sofía Suescun se derrumba

"Y, claro, mi hija se enteraba. Yo me quedaba mareada, me encontraba supermal, muy fatigada, horrible...". La madre hizo lo que pensó que era lo mejor para su hija: "así que tuve que ir diciéndoselo poco a poco".

Pero cuando finalmente Sofía Suescun se enteró del asunto, Maite recuerda cómo fue aquel momento. "La cría, como es tan callada, se derrumbó, nos ha pillado esto estando las dos juntas. Ella siempre me ha visto mal y ha sido testigo de cómo me incapacitaban".

El cáncer que padece ha sido algo bastante complicado que afrontar, sobre todo porque su puesto de trabajo como conductora de autobuses corría peligro. "La hostia final llegó cuando tuve que renovar los permisos de conducir y me dijeron que con esta enfermedad no podía conducir autobuses".

"Me dijeron: 'Puedes ser la causante de crímenes, lo repito, ¡crímenes!, de matar personas'. Me llevé un sofocón y caí en una depresión, iba cuesta abajo sin frenos", recuerda.

Fue en ese momento cuando decidió pedir ayuda. "Empecé a ir al psicólogo, porque, claro, no podía conducir y, nada, psicólogos, psiquiatras... No sabía cómo asimilarlo ni de qué manera."

