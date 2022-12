Sofía Suescun pasa la Navidad al lado de un señor que genera polémica

Sofía Suescun continúa viviendo su romántica historia de amor con Kiko Jiménez, sin embargo, la pareja continúa en el ojo de la polémica. Tras desaparecer por completo de Telecinco, la ganadora de Gran Hermano se centró de lleno en su faceta como influencer, y lo cierto es que, no le va nada mal.

La hija de Maite Galdeano ha logrado convertirse en una de las influencers de referencia a nivel nacional. La joven acumula más de un millón de seguidores en Instagram y su nombre se rifa entre las marcas más prestigiosas. Ahora, la ganadora de Supervivientes está centrada en su familia y sobre todo en su pareja.

Las Navidades de Sofía Suescun y Kiko Jiménez

Muy pocos apostaban por la relación de Sofía Suescun y Kiko Jiménez cuando esta saltó a los medios. Sin embargo, la pareja ha demostrado a todos que se equivocaban. La influencer está cada vez más enamorada del ex de Gloria Camila, y poco a poco han ido dando grandes pasos en su relación.

Sofía y Kiko ya viven juntos en una lujosa casa que han mostrado a través de redes en más de una ocasión. Y es que, la joven lo muestra prácticamente todo en su perfil de Instagram, eso es lo que le ha hecho ganarse el cariño del gran séquito de followers que posee.

La joven ha logrado convertirse en una de las influencers con mayor repercusión en nuestro país. Ahora, alejada de televisión, las redes son su motor económico principal. Hace unos meses, Sofía confesaba la gran cantidad de dinero que lograba facturar en tan solo un mes:

"Las ganancias no son fijas todos los meses, pero redondeando no me quedo muy lejos de los 30.000 euros que gano", confesaba para Lecturas.

A esto habría que sumarle que Kiko también está explotando su faceta de influencer. Fue el pasado mes de noviembre cuando reveló en el plató de Sálvame cuanto dinero puede cobrar por una colaboración:

"Va en función de lo que me pidan, pero suelo cobrar entre 2000 y 4000 euros", aseguraba. Además, Kiko sí continúa en televisión, siendo uno de los colaboradores habituales de Sálvame. Y más recientemente, en el Mediafest Night Fever.

No cabe duda de que, Sofía y Kiko son una pareja que no pasa desapercibida. Hace unos días revolucionaban las redes con un fugaz pero intenso viaje navideño a Italia. Suescun y Jiménez presumieron de amor por las calles de Milán, y es que su relación ha demostrado por completo aquellas acusaciones de montaje de las que tanto se publicó.

El duro momento que atraviesa Sofía Suescun

Sofía siempre se ha refugiado en su madre en los momentos más duros. Madre e hija han demostrado tener una gran complicidad la una con la otra. Para la influencer fue muy duro cuando se enteró de que Maite padecía un cáncer en la sangre.

Se lo diagnosticaron con 38 años, y según reveló, le costó mucho confesárselo a su hija Sofía:

“Me lo callé. Esto del cáncer no se lo conté hasta hace poco. Antes le decía: 'La mamá tiene un problema en la sangre, como el abuelo, y se tiene que ir a tratar', reveló.

"Tuve que ir diciéndoselo poco a poco. Sofía como es tan callada, se derrumbó. Nos ha pillado esto estando las dos juntas. Ella siempre me ha visto mal y ha sido testigo de cómo me incapacitaban”, confesaba. Desde ese momento, Sofía no se ha separado del lado de su madre.

