Sofía Suescun, muda al descubrir cuánto dinero tiene Kiko Jiménez

Desde que Telecinco decidió alejar a Sofía Suescun de la televisión, la colaboradora ha sabido muy bien buscarse la vida por otros medios. Actualmente, la ganadora de Gran Hermano 2016 es una de las influencers con mayor tirón en redes sociales, donde acumula casi un millón y medio de seguidores en su Instagram.

No cabe duda de que las redes sociales se han convertido en todo un negocio, donde muchos saben sacarle el partido al máximo. Y uno de ellos, es Kiko Jiménez, la pareja de Sofía Suescun. Hace unos días, el joven revelaba en Sálvame el pastizal que llega a cobrar por una publicación en redes sociales.

Sofía Suescun, alejada de la televisión y en su mejor momento

Hasta hace muy pocos años, Sofía Suescun era uno de los rostros imprescindibles para Telecinco. No había programa de la cadena de Fuencarral donde la pamplonesa no apareciera. Además, se había ganado el título de "reina de los realities", ya que había logrado ganar dos de los concursos más importantes de nuestro país: GH y Supervivientes.

| GTRES

Tras esto, sus colaboraciones en multitud de programas de la cadena eran más que habituales. Sin embargo, Telecinco no llegó a un acuerdo con la agencia de representación de la influencer. Por lo que la cadena optó por prescindir de Sofía Suescun en sus programas.

Sofía contaba, y sigue contando, con un gran séquito de seguidores, y desde luego, la echan de menos en televisión. Tras su salida de la pequeña pantalla, la hija de Maite Galdeano decidió centrarse en las redes sociales, al igual que Kiko Jiménez.

Hoy en día, las redes puede convertirse en una enorme fuente de ingresos. El novio de Sofía Suescun ha querido hablar sobre su faceta como influencer, y sus palabras han dejado boquiabiertos a muchos.

El colaborador de Sálvame ha documentado durante 48 horas cómo es su trabajo de influencer. Kiko confesaba el dineral que puede llegar a cobrar por subir unas publicaciones a Instagram:

"Va en función de lo que me pidan, pero suelo cobrar entre 2000 y 4000 euros. Es muy similar a la televisión, pero necesitas un equipo, eres tu propio jefe y tú decides tu propio contenido", revelaba en Sálvame.

Además, también ha querido remarcar algunos beneficios, como el hecho de poder entrar a una discoteca sin pagar o llevar ropa de un showroom de lujo.

Pero Kiko ha dejado claro que no todo es tan sencillo como parece en las redes. El joven influencer reconoce que hay mucho trabajo detrás, pero él disfruta con ello:

"A mí me encanta grabar y editar, y se lo hago a mi pareja, porque ella sí tiene un volumen más alto de trabajo y necesita un equipo", ha relatado.

Sofía Suescun se pronuncia sobre su vuelta a la televisión

Por el momento, la ganadora de Supervivientes 2018 está muy centrada en su trabajo en redes sociales. Sin embargo, en unas recientes declaraciones ha dejado claro que "no le cierra las puertas a la televisión".

| Instagram

“No me cierro a volver a la tele si el proyecto me gusta. No me siento vetada”, explica Sofía. “De repente, no fui más a los programas y me centré más en las redes sociales”, confesaba hace unos meses en Lecturas.

Sofía también está muy pendiente de su madre. Hace unos meses anunció que Maite se encontraba luchando contra un cáncer en la sangre que le diagnosticaron con 38 años.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión