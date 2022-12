Sofía Suescun desvela el motivo por que ha tenido que abandonar España

Sofía Suescun lleva años alejada de la televisión, sin embargo, la joven ha sabido muy bien ganarse la vida como influencer. La ganadora de Gran Hermano se ha convertido en una de las influencers más cotizadas del momento. Prueba de ello es la ajetreada vida que tiene.

Durante muchos años, Sofía Suescun era uno de los rostros habituales de Telecinco, no había programa de la cadena donde ella no apareciese. Sin embargo, de la noche a la mañana, Sofía desapareció por completo de la parrilla televisiva. Ahora, centrada en su trabajo en redes, la joven no ha dudado en tomarse unos días fuera de España en un envidiable destino

Sofía Suescun hace las maletas y pone rumbo lejos de España

Mucho se ha hablado sobre el trabajo de influencer, viajes, eventos, salidas, pero no cabe duda de que hay un gran trabajo detrás para ello. En la actualidad, Sofía Suescun acumula más de 1,3 millones de seguidores en Instagram. A través de esa red social, la ganadora de Supervivientes comparte con sus followers su día a día, sus consejos y, sobre todo, sus viajes.

Y es que la hija de Maite Galdeano ha aprovechado que todavía quedan unos días para meternos en el huracán de la Navidad para hacer una escapada de lo más romántica. Y como era de esperar, no lo ha hecho sola, sino en compañía de su novio, Kiko Jiménez.

El destino elegido ha sido Milán, y la pareja de enamorados ha paseado su amor por los lugares más emblemáticos de la ciudad italiana. Y como era de esperar, Sofía no ha pasado desapercibida, más bien todo lo contrario, ha sido el centro de atención de cientos de turistas.

Sofía tenía claro que no podía irse de Milán sin tener una fotografía en la mítica Galleria Vittorio Emanuele II. Pero claro, en plena época navideña, el sitio en cuestión estaba repleto de gente, algo que no gustó nada a Suescun: "Cuando he llegado a la Galleria con todas las ganas de hacer fotos y he visto la masa de gente me he venido un poquito abajo porque era prácticamente imposible", comentaba.

Sin embargo, ella sabía que antes o después conseguiría la foto perfecta, y así fue: "No me podía ir sin conseguirlo, así que me he desmelenado. He posado para mi fotógrafo Kiko y todo ha fluido hasta el punto de que esa sesión se ha convertido en un espectáculo y lo hemos disfrutado todos", revelaba.

¿Se reconciliará Sofía Suescun con Telecinco?

Es más que habitual como con cada nuevo reality los usuarios de redes sociales piden, incluso prácticamente suplican, que Sofía Suescun forme parte de él. Es innegable que la influencer despierta mucho interés entre los jóvenes y que cuenta con un gran séquito de seguidores.

Según trascendió a la prensa, el motivo principal por el que Sofía está fuera de la televisión es debido a que no fichó por la agencia de representación de Telecinco. Por lo que la cadena decidió dejarla fuera al no llegar a un acuerdo.

Sofía se pronunció hace unos meses sobre este supuesto veto y reconoció estar más que tranquila: “No me cierro a volver a la tele si el proyecto me gusta. De repente, no fui más a los programas y me centré más en las redes sociales”, confirmaba.

Además, reconoció estar muy tranquila con su trabajo como influencer, que le reporta muchos beneficios: "Las ganancias no son fijas todos los meses, pero redondeando no me quedo muy lejos de los 30.000 euros que gano”, confesaba.

