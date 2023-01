Shakira carga sin piedad contra Piqué y Clara Chía: la letra completa de la canción

Todo el mundo habla de lo mismo. Y es que Shakira ha vuelto a hacerlo, pero esta vez sin indirectas. La cantante colombiana ha sacado esta madrugada una nueva canción de la mano del compositor y productor discográfico argentino Bizarrap. Y, sin miramiento alguno, ha abierto la caja de pandora.

Sin duda, Shakira, más clara que nunca, ha dado la estocada final a Gerard Piqué. Eso sí, no solo el exfutbolista ha salido mal parado por este nuevo sencillo. sino también Clara Chía, actual pareja del empresario catalán, quien también ha recibido su parte.

Con esta canción, Shakira ha puesto punto y final a su estancia en Cataluña y, asimismo, pone rumbo hacia Miami, más a gusto que un arbusto como dirían algunos.

Evidentemente, todos los seguidores de la cantante se imaginaban que esta nueva canción con Bizarrap iría dirigida hacia Piqué. Pero lo que nadie pensaba era que la letra fuera tan explícita y directa. De esta forma, Shakira ha incendiado las redes sociales. ¿Sería su intención? Seguro que sí.

"Estás con una igualita que tú"

Lo cierto es que la letra de esta canción está llena de dardos. Cada frase es más incendiaria que la anterior. Una de las más evidentes, la que va dirigida a Clara Chía, es la siguiente: "A ti te quedé mayor, y por eso estás con una igualita que tú", canta la colombiana.

Y no solo eso, Shakira da un paso más. "Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Claramente es igualita que tú". En esta estrofa podemos ver cómo la intérprete del Waka Waka juega con el nombre de Clara Chía con el propósito de despreciarla.

Eso sí, quien se lleva la peor parte de este nuevo proyecto de Shakira es, sin duda, Gerard Piqué. Además, la cantante, muy ocurrente, hace juegos de palabras con el apellido del exfutbolista. Por si a alguien no le ha quedado del todo claro a quién va dirigida esa letra, salpique es una de las palabras que podemos oír y que es un claro guiño hacia su expareja.

En definitiva, Shakira ha resumido todo lo vivido en estos últimos meses en una sola canción. Desde la primera hasta la última frase se puede palpar el dolor que habrá sufrido la colombiana. Ahora, habrá que esperar para ver si Gerard Piqué reacciona a esta bomba de su ex.

| Europa Press

La letra completa de la canción

[Intro: Shakira]

(Pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh)

Oh-oh (Oh-oh)

(Pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh)

Perdón, ya cogí otro avión

Aquí no vuelvo, no quiero otra decepción

Tanto que te las das de campeón

Y cuando te necesitaba diste tu peor versión

Sorry, baby, hace rato

Que yo debí botar ese gato

Una loba como yo no está pa' novato'

[Coro: Shakira]

Una loba como yo no está pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh

Pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú, uh-uh-uh-uh

Oh, oh

[Verso 1: Shakira]

Esto es pa' que te mortifique', mastique' y trague', trague' y mastique'

Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliquе'

Entendí que no es culpa mía quе te critiquen

Yo solo hago música, perdón que te salpique

Me dejaste de vecina a la suegra

Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura

Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan

[Pre-Coro: Shakira]

Tiene nombre de persona buena

Claramente no es como suena

Tiene nombre de persona buena

Claramente

[Coro: Shakira]

Es igualita que tú, uh-uh-uh-uh

Pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú, uh-uh-uh-uh

Oh, oh

[Verso 2: Shakira]

Del amor al odio hay un paso

Por acá no vuelva', hazme caso

Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo

No sé ni qué es lo que te pasó

'Tás tan raro que ni te distingo

Yo valgo por dos de 22

Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio

Vas acelera'o, dale despacio

Ah, mucho gimnasio

Pero trabaja el cerebro un poquito también

Fotos por donde me ven

Aquí me siento un rehén, por mí todo bien

Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella, que venga también

[Pre-Coro: Shakira]

Tiene nombre de persona buena (Uh-uh-uh-uh)

Claramente no es como suena (Uh-uh-uh-uh)

Tiene nombre de persona buena (Uh-uh-uh-uh)

[Coro: Shakira]

Y una loba como yo no está pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh

Pa' tipos como tú, uh-uh-uh-uh

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú, uh-uh-uh-uh

