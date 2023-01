Shakira anuncia la fecha en la que terminará de hundir al padre de sus hijos

Shakira se ha convertido en noticia en las últimas semanas por la canción que ha compuesto arremetiendo contra su ex, Gerard Piqué, y la nueva novia de él, Clara Chía. Canción que se ha convertido en un verdadero éxito internacional y que no habrá gustado nada al exfutbolista. Pero que se vaya preparando porque la colombiana tiene previsto hacer algo que lo puede hundir más.

Según se ha revelado, la cantante va a sacar un nuevo single con el que otra vez va a cuestionar al padre de sus hijos. Y lo más curioso del asunto es que lo va a estrenar en una fecha que es muy especial para él. Vamos, que la 'guerra' entre ambos sigue abierta y se avecinan batallas que van a dar mucho de lo que hablar.

Shakira y su nueva canción contra Piqué

La cantante del Waka Waka ha dejado la imagen de su ex por los suelos en la canción que le ha compuesto. Y es que le tacha de infiel, de mentiroso e, incluso, de haberle engañado con alguien que no está a su altura.

Ella sabe que a Gerard Piqué no le ha gustado nada dicha canción, que ha conseguido más de 100 millones de reproducciones en Youtube. Como tampoco le habrá gustado saber que la colombiana le tiene preparada otra igual o más contundente si cabe.

Al parecer, según han revelado distintos medios y periodistas como Nuria Marín, Shakira posee otro as bajo la manga. Va a continuar atacando al padre de sus hijos con su música.

Por este motivo, ha grabado otra composición muy dura contra él junto a la famosa artista Karol G. Es más, según Marín, “el videoclip ya está grabado en Barcelona”.

Este dato desde luego que nos ha dejado estupefactos, porque parece que la cantante tiene más ganas de guerra y de seguir avivándola. Aunque lo que más perplejos nos ha dejado es conocer que ese nuevo single se estrenará un día que es muy especial para Piqué. Todo parece indicar que lo hará el 2 de febrero, que es cuando él y ella cumplen años.

Vamos, que parece que este va a ser el 'regalo envenenado' que la cantante tiene previsto darle a su ex.

Shakira, recibe un zasca de su ex

La cantante colombiana parece que se está vengando de la infidelidad que ha vivido y de la ruptura posterior. Se está vengando de su ex y de la novia de este, pero, al parecer, también de la que ha sido su suegra. Esta, entre otras cosas, está sufriendo porque la artista ha pedido a sus hijos que no la llamen más abuela.

La situación parece insostenible y ya no se sabe por dónde va a estallar más. Pues Gerard Piqué no se ha quedado de brazos cruzados ante las embestidas de Shakira. Tras decir esta en su canción que la ha cambiado a ella, un Rolex, por un Casio, Clara, él no deja de aparecer públicamente llevando un reloj de esta segunda marca.

Y ahora el exfutbolista culé ha querido lanzarle otra 'pullita' a la madre de sus pequeños. Así, lo que ha hecho es compartir en redes su primera fotografía con su chica y esta ha hecho lo mismo en sus redes. Imagen que en el Instagram de él ha logrado superar la barrera de los 2,6 millones de likes.

Con este gesto los novios lo que han pretendido decirle a la artista es que rabie y diga lo que quiera, pero que ellos están juntos y felices aunque le pese.

