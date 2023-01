El secreto de Verónica Forqué ve la luz tras las palabras de su mejor amiga

Verónica Forqué nos dejaba a todos consternados después de que falleciese el 13 de diciembre de 2021, cuando decidía quitarse del medio en su casa de Madrid.

Verónica Forqué, que arrastraba una fuerte depresión desde hace tiempo, dejó un profundo vacío en la profesión y sus compañeros no han dejado de recordarla. Hace unos días, fue protagonista en una nueva entrega del programa Las tres puertas, que presenta cada miércoles María Casado en La 2 de TVE.

En este programa, se ha desvelado un secreto de Verónica Forqué que, sin duda, estremece al ser escuchado por una de las grandes conocidas de la fallecida. El pasado miércoles 25 de enero, el espacio de entrevistas abrió sus puertas para recibir a una de las actrices más queridas del panorama nacional, Antonia San Juan.

Sale a la luz un secreto del pasado de Verónica Forqué

Frente a María Casado, San Juan habló de lo duros que fueron sus comienzos. Y es que aterrizó en Madrid con una mano y otra detrás, a la edad de 20 años.

Cuando era joven, Antonia San Juan confesó que conoció a Verónica Forqué, y desde entonces, se convirtió en su gran apoyo e incluso llegó a salvarle la vida en un momento dado.

Fue toda una experiencia más cerca de la muerte que de la vida la que le hizo agradecer lo que Verónica Forqué hizo por ella hace ya muchos años.

A la pregunta de cómo llegó de Canarias a Madrid, la actriz de La que se avecina fue muy sincera sobre cómo fueron sus inicios. Y es que su vida no fue nada sencilla. Eso sí, siempre apoyada por su madre, que le dio vía libre para cumplir ese sueño que deseaba Antonia de ser actriz.

Verónica Forqué le salvó la vida

“Hay una cosa que siempre agradeceré a mi madre. Me preguntó a qué me quería dedicar y le dije que a la actuación. Y ella me dijo, «aquí no hay nada, te ayudo y te vas»”, confesaba en Las tres puertas la gran amiga de Verónica Forqué.

Pero lo cierto es que nada más aterrizar en la capital de España, fue Verónica Forqué la que mimó a esta joven canaria en sus días más complicados en Madrid.

La actriz asegura que está viva por Verónica Forqué. “Yo tenía 19 años y con 17 o 18 me habían operado de apendicitis. Me dejaron una gasa dentro y se me coló en el intestino”, contaba ante la mirada atónita de Casado.

“Estuve en la UCI como 25 días”

“Yo vivía en la plaza de Olavide y Verónica vivía arriba. Entonces, siempre me decía: «Ay, anoche te oí vomitando»”.

“Me tuvieron una semana yendo y viniendo del hospital, pero no sabían qué me pasaba. Había que tener mucha pericia para dar con eso”, contaba sobre cómo Forqué no se alejó de su lado en ningún momento.

Antonia San Juan estuvo muy cerca de morir. “Total, que al final fue ella la que me llevó a La Paz, estuve en la UCI como 25 días. Mis padres vinieron a despedirse, estaba muy mal, cogí una infección en todos los órganos y estuve en coma como 20 o 25 días”.

A su vez, la invitada expuso que en esos difíciles momentos soñó con su abuela, a la que profesaba un cariño especial.

“Mi abuela era muy rígida con la religión, los rosarios, las misas. Por eso ahora yo he desertado de todo eso. No llevo ni sujetador, nada que me oprima”, concluía.

