Saúl Ortiz hace una confesión impactante sobre su vida fuera de tele

Saúl Ortiz es uno de los periodistas del corazón más famosos de nuestro país. Hasta ahora siempre ha sido conocido por su trabajo, pero ahora las cosas han cambiado y se ha convertido en personaje. Lo ha hecho al hablar de su vida más privada, de la que no sabemos nada, ni siquiera el nombre de alguna de las personas con las que ha estado.

El colaborador de Telecinco ha sido preguntado por Emma García por su situación sentimental en Fiesta. Y él, muy sincero, ha reconocido que está soltero. Es más, ha hecho una confesión sorprendente: lleva siete años sin tener pareja.

Eso sí, aunque está solo, ha admitido que está abierto al amor.

Saúl Ortiz habla sobre su vida privada

El periodista valenciano trabaja desde hace un tiempo como colaborador en el programa Fiesta. Precisamente en este es donde, por primera vez, él ha decidido hablar de su vida personal. Vida que es desconocida por completo por el gran público.

Ha sucedido cuando estaban en el formato realizando un repaso por las rupturas de famosos más sonadas del 2022. Y es que en este momento, la presentadora, Emma García, se ha dirigido a él para preguntarle: “¿Cuánto tiempo hace que no tienes pareja?”.

Saúl muy claro y sincero ha respondido: “Siete años. Yo estoy abierto al amor, lo que pasa es que el amor está cerrado”.

| Instagram

La vasca ha querido aprovechar que Ortiz ha hablado de su estado sentimental para ahondar un poco más. Y lo ha hecho preguntando: “Un tipo tan estupendo como tú, ¿qué es lo que busca y qué es lo que no termina de encontrar?”. Cuestión que él ha contestado así: “El tiempo y este trabajo, que es muy difícil, te convierte en una persona muy exigente”.

“Es que tienes poco tiempo y quizás no el suficiente para los demás. Pero yo estoy abierto al amor, por favor, hago un llamamiento. Estoy esperando que me llamen”.

A esto ha añadido: “Creo que las personas enamoradas siempre están mucho más felices, los problemas son menos problemas y las alegrías son más alegrías. Al final, para mí es el mejor estado”.

Saúl Ortiz reconoce lo duro de su situación

El director de Bámbola se ha sentido tan a gusto hablando de su vida personal que no ha dudado en reconocer lo peor de estar soltero. Así, ha admitido: “Llegar a casa y estar solo es muy difícil”.

Ante este comentario, ha decidido intervenir Luis Rollán para decir: “También hay que saber estar feliz con uno mismo”.

| Europa Press

Sin embargo, Saúl no ha estado de acuerdo con su compañero. Por este motivo, ha afirmado: “Tener un novio y que por la mañana te diga: «Mi vida, que he dejado el cepillo de dientes» me parece lo más bonito que hay en el mundo”.

A lo que aquel le ha matizado: “Perdona, pero cuando te estás conociendo y lleva el cepillo de dientes, eso acojona. Pero el amor no hay que buscarlo, viene solo”.

Ortiz no ha compartido tampoco esta otra idea, por lo que ha tomado la palabra para decir: “Eso no es verdad. El amor no te llega mientras lo estás esperando en una silla. Yo me he pasado el Tinder dos veces”.

“Yo vuelvo y pienso: «Otra vez la misma gente»”.

En este punto, Emma y los demás integrantes de Fiesta han querido animar a los interesados en Saúl a que llamen para contactar con él. Y Ortiz, entre risas, ha matizado: “Pero cuidado con quien llama aquí, que no llame todo el mundo. Que no se colapsen las centralitas”.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp