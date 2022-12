Sara Carbonero señala a otra mujer para explicar qué está pasando

Sara Carbonero ha protagonizado estas últimas semanas tras lo que la ha sucedido. La profesional tuvo que ser operada de urgencia el pasado 21 de noviembre, concretamente en la Clínica Universitaria de Navarra. Afortunadamente, la joven pudo volver a su casa después de una semana, cuando recibió el alta médica.

Sara Carbonero, nada más salir del hospital, quiso mandar un mensaje de agradecimiento a través de su perfil de Instagram para dar las gracias por todo el apoyo que ha recibido. Publicó un vídeo con un mensaje en el que dejaba ver unas bonitas y emotivas frases.

"Este vídeo es de ayer, minutos después de que me dieran el alta, saliendo del hospital. Cuando la felicidad no me cabía en el pecho por el mero hecho de sentir de nuevo el aire en la cara y poder respirar y disfrutar de otro atardecer más".

Sara Carbonero escribía: "Estoy muy bien. Muchísimas gracias a todas y todos los que os habéis preocupado. Por las innumerables muestras de cariño recibidas estos días. Me llenan de energía para seguir adelante".

Un apoyo que ha estado protagonizado por su pareja, Nacho Taboada, en todo momento.

Sara Carbonero ha recibido mucho cariño todo este tiempo

Tras el ingreso de Sara Carbonero el pasado 21 de noviembre en la Clínica Universitaria de Navarra, todo su entorno se ha visto muy volcado en su salud. La periodista después de una semana ingresada, recibió el alta y pudo volver de nuevo a su casa con los suyos.

| Instagram @saracarbonero

Sara Carbonero se ha visto muy arropada por toda su gente, pero en especial por su actual pareja. Nacho Taboada ha estado con ella en estos momentos difíciles al pie del cañón. Y es que no solo ha ido a visitarla durante su estancia en la clínica, sino que fue él mismo a recogerla.

Ambos desean volver a la normalidad cuanto antes

Sara Carbonero y su actual novio están deseando volver a recuperar la normalidad anterior. Tras el susto de la profesional, ambos quieren disfrutar de su compañía y disfrutar de su felicidad. Recordemos que el pasado día 4 de diciembre ambos pudieron disfrutar de un domingo juntos.

La periodista y Nacho Taboada fueron a relajarse y a disfrutar de la compañía de Isabel Jiménez. Se trata de uno de los apoyos más grandes para la periodista, aparte de ser su 'comadre'. Además, ambas comparten la firma Slowlove.

En la fotografía que ha sido publicada se puede ver a la pareja de Sara Carbonero conduciendo un vehículo, mientras que ella prefirió sentarse detrás. Seguramente, tomó esta decisión para evitar nuevas fotografías de los medios de comunicación. Cabe destacar que el cantante está siendo un gran apoyo para ella y ya es su pilar fundamental.

| GTRES

A pesar de que siempre han decidido llevar su relación a la intimidad, ambos no se esconden en ningún momento.

Isabel, otro gran apoyo para Sara Carbonero

Sara Carbonero decidió pasar el domingo al lado de Nacho Taboada y de su gran amiga, Isabel Jiménez. Después de los días tan complicados que han vivido, necesitaban un poco de relajación y tranquilidad. Tras estar unas cuantas horas en casa de la presentadora de los informativos del mediodía en Telecinco, ambos regresaron a casa.

La profesional necesita ahora pasar tiempo con su entorno para descansar y olvidarse de lo sucedido. Deberá disfrutar de las personas que han estado apoyándola en todo momento, como lo ha hecho Isabel, entre otros.

Las personas más importantes para ella no se han separado de su lado en ningún momento. Por lo que Sara Carbonero ha podido ver las buenas personas que le rodean y lo importantes que son para ella.

