Sara Carbonero recibe una mala noticia y asume que no hay marcha atrás

Sara Carbonero no esperaba encontrarse con un revés tan doloroso en estos momentos de su vida, como el que recibió hace tan solo siete días.

Fue el 21 de noviembre cuando la influencer y periodista deportiva veía como los fantasmas del cáncer que sufrió en 2019 volvían a su vida. Y lo hacían en forma de operación urgente después de que Sara acudiese a una de las revisiones rutinarias para conocer cómo se encontraba su salud.

Nadie esperaba esta noticia tan impactante para la vida de Sara Carbonero, y no fue otra que verse obligada a ser operada rápidamente. Sucedió así porque los médicos de la Clínica Universitaria de Navarra fueron conscientes de que algo no iba bien en la salud de la ex de Iker Casillas.

Sara Carbonero alarma a los suyos tras un nuevo mazazo

Todo se precipitó en unas horas desde la última revisión de la periodista, Carbonero era intervenida y parece ser que de forma satisfactoria. Eso sí, no se conoce aún el motivo de este nuevo contratiempo, aunque si tendría relación con la enfermedad que le surgió hace tres años.

Dos días más tarde, salió la noticia publicada en Lecturas cuando desvelaron el contratiempo que había sufrido la excomunicadora de Telecinco. Un revés que dejaba helados a sus millones de seguidores que siempre quieren lo mejor para ella y que siguen sus andanzas desde hace años.

Sara ha tenido que afrontar de la mejor forma este nuevo traspié en su maltrecha salud y lo ha hecho encarando de frente el problema. Ella sabe que no es la primera vez que sufre ciertas dificultades en esta travesía que comenzó en mayo de 2019 cuando le diagnosticaron un cáncer de ovarios.

La influencer, más que nunca arropada por los suyos

Es consciente de que estar bien mentalmente es fundamental para que resista estas embestidas que le da la vida. Y tiene a su lado a sus familiares, a su pareja y, cómo no, al padre de sus dos hijos, Iker Casillas.

Alguna de las personas importantes en su vida como es el exportero madridista, no puede estar con ella físicamente acompañándola en la Clínica Universitaria de Navarra. Pero se ha preocupado por ella desde el primer minuto que se enteraba de la noticia, hace escasamente una semana.

Sara ha recibido una mala noticia, la noticia que más temía: su estado de salud ha ocupado la portada de Pronto. La citada revista lo ha contado todo y ella ha asumido que no hay marcha atrás. También dará explicaciones, pero su debido tiempo.

Aunque ahora está trabajando de comentarista deportivo para el ente público en el Mundial de Catar, el exportero internacional español está algo triste. Este se preocupa día y noche por saber de forma actualizada cómo se encuentra la madre de sus hijos.

Mientras, en Madrid, Carbonero sabe que el apoyo que le están dando sus familiares y su novio Nacho Taboada será vital. Lo será a la hora de superar este trance que esperemos, por el bien de la influencer, se quede en un susto.

Se desconoce cuándo será dada de alta la ex de Iker Casillas

Hay que ser positivos sobre su estado actual si nos atenemos a las palabras que pronunciaba hace unos días la presentadora de Informativos Telecinco, Isabel Jiménez. La televisiva aseguraba que su amiga estaba "bien", de forma escueta.

Ella es una de esas personas que están insuflándole toda la fuerza del mundo a su socia y amiga Sara Carbonero.

Y seguro que, en cuestión de días, podemos ver a la periodista deportiva salir por su propio pie del hospital y continuar realizando su vida como hasta ahora.

Eso sí, siempre siguiendo los consejos de los médicos, que seguro ya le están haciendo ver los cuidados que debe tener una vez abandone el hospital madrileño.