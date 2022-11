Sara Carbonero: lo que nadie cuenta de sus 7 días de tratamiento

Sara Carbonero está feliz después de que al mediodía de este lunes 28 de noviembre, los médicos de la Clínica Universidad de Navarra le diesen el alta médica. La influencer recibía esta buena noticia tras una semana ingresada en dicho centro médico.

Lo cierto es que el contratiempo que sufrió tras una revisión rutinaria provocó que tuviese que ser operada de urgencia. Y el resultado de esta intervención no ha podido ser más satisfactorio para Sara Carbonero.

El caso es que la periodista, que ha sufrido varias complicaciones desde que en la primavera de 2019 se le diagnosticase un cáncer de ovarios, se ha armado de valor. Ha tenido la resiliencia de afrontar este nuevo revés más fuerte que nunca.

Sara Carbonero, dada de alta tras una semana ingresada en el hospital

Hay que destacar que Sara siempre ha estado acompañada por los suyos. Durante esta semana que ha estado ingresada, no se han despegado de ella ni su madre, Goyi Arévalo, ni su amiga y socia de Slowlove, Isabel Jiménez.

| GTRES

A su vez, Nacho Taboada, su pareja, también la ha visitado en varias ocasiones. Y la periodista ha tenido la ayuda de Irene, su hermana del alma que ha cuidado a sus hijos Martín y Lucas en ausencia de su padre. El caso es que este no puede hacerlo porque está trabajando para TVE en el Mundial de Catar.

Lo cierto es que todo ha salido como los médicos esperaban tras operar urgentemente a Sara y ver que el problema no revestía demasiada gravedad.

Así ha pasado el tiempo Carbonero mientras estuvo ingresada

Durante estos días, Sara Carbonero se ha dedicado a compartir ciertos stories, como una carátula de una canción que le da muchísima fuerza, Poquito, de su amiga Valeria Castro. También ha publicado una foto de un arcoíris en medio de grandes nubarrones e incluso un poema que habla del secreto de la vida.

| Instagram @saracarbonero

En las últimas horas, nos hemos alegrado de que Sara Carbonero haya publicado un vídeo en el que se la ve totalmente recuperada. Tal y como cuenta ella, este fue grabado cuando volvía en coche este lunes hacia su domicilio después de pasar una semana ingresada en un hospital.

Esta ha dejado patente que lo ha grabado "cuando la felicidad no me cabía en el pecho por el mero hecho de sentir de nuevo el aire en la cara". Así comienza el post, que ha dejado muy felices a los miles de fans de la influencer.

Primeras palabras de Sara Carbonero tras volver a casa

Sara Carbonero asegura que está "muy bien. Muchísimas gracias a todas y todos los que os habéis preocupado por las innumerables muestras de cariño recibidas estos días. Me abruman y a la vez me llenan de energía para seguir adelante", continúa.

"Sirva este mensaje de agradecimiento, tanto a los médicos como a mi gente. La de siempre, ese grupo reducido de personas que no me ha soltado la mano ni un segundo. Me ha hecho ser consciente de lo fuerte que es el ser humano si está rodeado de amor", escribía Sara Carbonero este mismo martes.

También ha agradecido a los medios "el respeto y la delicadeza que han tenido". Y quiere que se mantenga "este clima de tranquilidad tan necesario. Me siento en paz, agradecida con la vida, también con estos baches que nos ubican de nuevo y nos recuerdan lo importante", prosigue.

"Confiar, amar, y recordar que el afecto es lo verdaderamente revolucionario. Gracias", ha finalizado su extenso y emotivo post.