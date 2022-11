Sara Carbonero, muda por lo que han hecho sus hijos nada más verla

Sara Carbonero se ha ganado el corazón del gran público: acaba de sufrir un susto importante y sigue siendo igual de generosa. Conoce perfectamente cómo funciona el periodismo y sabe que es mejor no esconder nada, no quiere que haya dudas en el aire. Por eso ha publicado una carta al salir en el hospital que no deja espacio a la especulación.

Sara Carbonero sigue en shock por la sorpresa que le han hecho sus hijos: un bonito recibimiento que nunca olvidará. Ha estado siete días en el hospital y se ha sometido a una operación delicada, pero no habrá nada que pueda frenarla. Quiere seguir luchando y los últimos resultados que ha recibido son buenos, por eso ha recibido el alta tan pronto.

| Europa Press

Sara se ha convertido en un referente para todos, en especial para las personas que están atravesando una situación delicada. Ha demostrado que no hay nada que pueda frenar las ganas de disfrutar, lo importante es no perder nunca la sonrisa. Ella mantiene este estado gracias a sus pequeños, quienes le han hecho algo muy bonito nada más verla.

Sara, según ha contado en el texto que ha publicado en Instagram, se ha encontrado con “una pizarra llena de mensajes”. Sus niños le estaban “esperando con los brazos abiertos” y no han tardado en recargar su energía para que pueda seguir caminando. Ha dado una lección a todos: lo importante no es lo que pase, lo importante es la actitud.

Carbonero se ha dado cuenta de “lo que es verdaderamente importante”, por eso no ha hecho más dar las gracias a todos. Su exmarido Iker piensa que los medios se han aprovechado de este noticia, pero ella no está de acuerdo. De hecho ha mandado un mensaje de apoyo para los periodistas que han cubierto este revuelo, ha sido muy generosa con ellos.

Sara Carbonero ha dejado de esconder el secreto

Sara quiere proteger la intimidad de sus hijos, pero han salido publicadas unas imágenes que no dejan lugar a la imaginación. Martín, el mayor, quiere dedicarse al mundo del fútbol, solo tiene seis años, pero ya juega en un equipo con cierta relevancia. Va a seguir los pasos de su padre, así que la presentadora debe prepararse para lo peor: las críticas.

| GTRES

Carbonero ha recibido ataques por el simple hecho de estar enamorada de Iker Casillas y eso es completamente injusto. A lo largo de su carrera ha demostrado que siempre ha estado a la altura de lo que se esperaba de ella. De hecho ha superado las expectativas y no hay nadie que pueda reprocharle nada en este sentido, todos son éxitos.

La exmujer del futbolista es consciente de que sus detractores han desaparecido, ya no hay nadie que se atreva a arremeter contra ella. Sobre todo desde que se divorció, en ese momento ganó muchos apoyos porque el público tachó a Casillas de ser el responsable. Ella había dejado su carrera por él y él supuestamente no fue tan generoso con ella.

Sara Carbonero sabe quién es su gran apoyo

Sara sabe que su exmarido ha estado pendiente de ella en todo momento, a pesar de que no haya ido al hospital. La que sí ha estado en el centro es Isabel Jiménez, su socia y mejor amiga. También es ella la que se ha ocupado de estar pendiente de los hijos del exmatrimonio.

Carbonero, muy emocionada, ha develado lo que le habían preparado en casa cuando salió de hospital. Sigue muda por la sorpresa, todavía está asimilando el cariño que ha recibido. No tiene más que palabras de agradecimiento, una prueba más de su eterna humanidad.