Sara Carbonero: una imagen muestra cuál es su verdadera salud

Sara Carbonero ha vivido su semana más complicada, pero afortunadamente todo está en orden y su familia así lo ha hecho saber. Es una estrella de los medios, así que sus seres queridos han comprendido que deben dar ciertas explicaciones. Lo más importante es aclarar que la situación no es grave, ya está todo controlado y los médicos han actuado a tiempo.

Sara Carbonero hizo saltar las alarmas el lunes 21 de noviembre, cuando alguien filtró que estaba siendo operada de urgencia. Según publica Lecturas, medio que dio la exclusiva, acudió a la Clínica Universitaria de Navarra a una revisión rutinaria. Fue entonces cuando los especialistas decidieron operarla, pero por suerte el problema está saneado.

Sara conoce perfectamente cómo funciona el mercado de la información, por eso ha actuado de la mejor forma. Ha dado órdenes a sus seres queridos para que confirmen las buenas noticias: no hay peligro y ella está cada vez más recuperada. Una imagen muestra cuál es su verdadera salud: Isabel Jiménez en un evento con una sonrisa en el rostro.

Sara tiene la suerte de rodearse de buenos amigos, por eso Isabel Jiménez ha cobrado tanto peso en la última semana. La presentadora ha reaparecido públicamente y su temple demuestra que no tiene motivos para estar preocupada. Una imagen vale más que mil palabras y eso es justamente lo que ha sucedido: ya no hay ningún tipo de rumor.

Carbonero ha recibido el apoyo de sus seres queridos, incluso Iker Casillas ha estado a punto de cancelar sus compromisos profesionales. Finalmente ha decidido seguir adelante porque todo está en orden y su exmujer se recupera favorablemente. Eso sí, ningún medio sabe con exactitud qué es lo que ha pasado, al menos no lo han publicado por respeto.

Sara Carbonero tiene claro lo que va a hacer

Sara no es amiga del escándalo y no se siente cómoda siendo el centro de la noticia, por eso dará explicaciones dentro de poco. Ya ha usado sus redes para colgar alguna canción, lo que demuestra que no va a ganar dinero con este asunto. Podría haber aprovechado su primera publicación para sacar algo a cambio, pero lo ha hecho de forma gratuita.

Carbonero, según ha salido publicado, le ha pedido a su amiga Isabel Jiménez que hable con la prensa para aclarar la situación. La periodista ha cumplido los deseos de su socia y ha dado respuesta a todas las preguntas, siempre en un tono educado. Las fotos que le han hecho, visiblemente tranquila y relajada, demuestran que la salud de Sara es buena.

La ex de Casillas se ha ganado el respeto del público y de sus compañeros de profesión, no hay nadie que hable mal de ella. Normalmente las estrellas suelen despertar ciertas envidias, pero ella es diferente y se ha rodeado de buenas personas. No hay nadie que haya trabajado a su lado que tenga un mal concepto, es imposible encontrar a un rival suyo.

Sara Carbonero ha despejado las dudas

Sara todavía no ha dado la cara, pero no tardará en hacerlo, solo tiene que encontrar la oportunidad que está buscando. De momento Isabel, una gran experta en medios de comunicación, se ha encargado de controlar el revuelo. Ha hablado con la periodista Lydia Lozano para dejar claro que todo se ha quedado en un susto.

Lydia ha explicado que ha notado a la amiga de Carbonero tan tranquila que ella también se ha relajado. Es evidente que los médicos han hecho un trabajo perfecto. Ahora solamente hace falta esperar y dejar que sea ella la que cuente su versión de los hechos.